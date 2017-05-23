TTFF Başkanı Kemal Soyer, Başbakan Binali Yıldırım’la

Buckingham Sarayı’na çıkan yollar kapatıldı— 23 Mayıs 2017
Manchester’daki terör saldırısıyla sarsılan İngiltere’de bu kez başkent Londra’da terör alarmı verildi.
Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Başkanı Kemal Soyer, Binali Yıldırım’la bir araya geldi.
Geçtiğimiz hafta Londra’ya bir dizi temaslarda bulunmak üzere gelen Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, düzenlenen bir organinasyonda İngiltere’deki Türk toplumunun temsilcileriyle de buluştu. Park Lane Fourseason Hotel’de gerçekleşen toplantıda, Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Kemal Soyer de, Başbakan Binali Yıldırım’la biraraya gelerek kısa bir sohbetde bulundu.
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