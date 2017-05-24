15 dolara aldığı yüzük, 500 bin dolarlık elmas çıktı— 24 Mayıs 2017
İngiltere’de bir kadının, bit pazarından 15 dolara aldığı ve 30 yıl boyunca çarşıda pazarda kullandığı yüzükten servet çıktı. Çünkü yüzükteki taşın değeri tam 500 bin dolar.
İngiltere‘de bir kadının, bit pazarından 15 dolara aldığı ve 30 yıl boyunca çarşıda pazarda kullandığı yüzükten servet çıktı. Çünkü yüzükteki taşın değeri tam 500 bin dolar.
YÜZÜĞÜ YILLARCA İMİTASYON SANDI!
26 karatlık beyaz elması 1980’lerde Londra‘daki bir bit pazarından satın alan kadın, yüzüğü senelerce ‘imitasyon’ sanarak üzerinde taşıdı.
Yüzüğün içindeki büyük taşın senelerce gözardı edilmesinin sebebi ise, 19. yüzyıldaki elmasların modern taşlara göre daha farklı kesime sahip olmasıydı. Yaklaşık 30 senenin ardından bir kuyumcunun tavsiyesi üzerine Müzayede Evi Sotheby’s’e getirilen yüzüğün değeri, Amerika Gemoloji Enstitüsü’ndeki incelemede anlaşıldı.
15 DOLARA ALDIĞI YÜZÜK AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK
7 Haziran’da Sotheby’s Müzayede Evi tarafından açık artırmaya sunulacak olan yüzüğün 450 bin doların üzerinde alıcı bulması bekleniyor.
“BEKLENMEDİK, MUHTEŞEM BİR KEŞİF”
Sotheby’s’den bir yetkili, “Yüzüğün sahibi yüzüğü alışverişe giderken, günlük hayatında takmış. Güzel görünümlü bir yüzük. Ama sıradan bir mücevher olarak satın alınmış. Bu beklenmedik, muhteşem bir keşif” dedi.(HABERLER.COM)
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