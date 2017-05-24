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Harry Kewell Teknik Direktör oldu!

— 24 Mayıs 2017

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Harry Kewell, teknik direktörlük kariyerine başladı.

Daha önce Kayseri Erciyesspor‘un başkanlığını yapan Türk işadamı Ziya Eren‘in sahibi olduğu İngiltere Sky Bet League Two ekiplerinden Crawley Town’un yeni teknik direktörü Harry Kewell oldu.

2008-2011 yılları arasında Sarı- Kırmızılı formayı giyen Avustralyalı futbolcu, son olarak İngiltere temsilcisi Watford U23 takımını çalıştırmıştı.

Sezon boyunca sadece 2 galibiyet alıp, kötü bir sezon geçiren Kewell, geçtiğimiz aylarda Sarı-Siyahlı ekipten ayrılmıştı. (FANATİK)

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