Harry Kewell Teknik Direktör oldu!

İngiltere’de kritik yerlere 3.800 asker konuşlandırılıyor— 24 Mayıs 2017
İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd kritik yerlerin korunması için 3 bin 800 askerin konuşlandırılacağını açıkladı.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Harry Kewell, teknik direktörlük kariyerine başladı.
Daha önce Kayseri Erciyesspor‘un başkanlığını yapan Türk işadamı Ziya Eren‘in sahibi olduğu İngiltere Sky Bet League Two ekiplerinden Crawley Town’un yeni teknik direktörü Harry Kewell oldu.
2008-2011 yılları arasında Sarı- Kırmızılı formayı giyen Avustralyalı futbolcu, son olarak İngiltere temsilcisi Watford U23 takımını çalıştırmıştı.
Sezon boyunca sadece 2 galibiyet alıp, kötü bir sezon geçiren Kewell, geçtiğimiz aylarda Sarı-Siyahlı ekipten ayrılmıştı. (FANATİK)
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