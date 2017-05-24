İngiltere’de kritik yerlere 3.800 asker konuşlandırılıyor

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, Manchester’da bulunan konser salonu Arena’ya düzenlenen saldırının failinin “büyük ihtimalle” yalnız hareket etmediğini ve artırılan güvenlik önlemleri kapsamında kritik yerlerin korunması için 3 bin 800 askerin konuşlandırılacağını açıkladı.

Rudd, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı “büyük bir olay” olarak nitelendirdi.

Rudd, “Bugüne kadar gördüğümüz saldırıların bazılarından çok daha ileri düzeyde bir saldırı ve bu nedenle failin yalnız hareket etme olasılığının düşük olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı ayrıca artırılan güvenlik önlemleri kapsamında kritik yerlerin korunması için 3 bin 800 civarında askerin konuşlandırılacağını da sözlerine ekledi. Önlemler kapsamında ayrıca devriye gezen silahlı polis sayısı da artırıldı.

Askerlerin konuşlandırılacağı yerler arasında Westminster’daki parlamento binası, Buckingham Sarayı ve Downing Street’teki Başbakanlık da yer alıyor.

İngiltere’nin kuzeyindeki Manchester kentinde bulunan konser salonu Arena’ya Pazartesi gece yarısında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 22 kişi yaşamını yitirirken, 59 kişi de yaralandı.

Saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi ve saldırı zanlısının 22 yaşındaki Libya kökenli İngiltere vatandaşı Salman Abedi olduğunu bildirildi.

İngiltere alınan güvenlik önlemleri kapsamında terör tehdidini en üst düzey olan ‘kritik’ seviyesine yükseltirken, bunun yeni saldırıların olmasının muhtemel olduğu anlamına geldiğini açıkladı.

ÇOK CİDDİ VE SIRA DIŞI BİR KARAR

BBC’nin Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, terör tehdidinin 2007 yılından bu yana ilk kez en yüksek düzeye “çok ciddi ve sıra dışı bir karar” olarak nitelendirdi.

Gardner, Radio 5 Live kanalına yaptığı değerlendirmede, bu kararın İngiltere sokaklarında bir süre daha fazla sayıda polis ve askerin görülmesi anlamına geldiğini söyledi.

Gardner, “Önemli noktaları korumak için 400 ile 800 askerin konuşlandırılması bekleniyor. Böylece polis de daha fazla devriye gezebilecek” dedi.

Gardner ayrıca terör tehdidinin en üst düzeye çıkarılmasının polislerin yıllık izinlerinin iptali ve yüksek maliyeti nedeniyle yalnızca sınırlı bir süre devam ettirilebilecek bir uygulama olduğuna da dikkat çekti.

TEHDİT DÜZEYİ KRİTİK SEVİYESİNE YÜKSELTİLDİ

İngiltere genelinde saldırının ardından güvenlik önlemleri artırıldı.

Sadece olağanüstü durumlarda toplanan güvenlik komitesi COBRA, Salı günü Başbakan Theresa May başkanlığında biri sabah, diğeri akşam saatlerinde olmak üzere iki kez toplandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Salı akşamki toplantının ardından yaptığı açıklamada, alınan güvenlik önlemleri kapsamında terör tehdidinin en üst düzey olan ‘kritik’ seviyesine yükseltildiğini ve bunun yeni saldırıların olmasının muhtemel olduğu anlamına geldiğini dile getirdi.

May, askerin kilit öneme sahip noktalarda ve konserler, spor etkinlikleri gibi saldırılara hedef olabilecek organizasyonlarda güvenliği sağlayacağını belirtti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Rudd, saldırganın yalnız hareket etmediğinin düşünüldüğünü açıklarken, konuyla ilgili soruşturma da devam ediyor.

BBC’ye konuşan güvenlik kaynakları, yürütülen soruşturmanın en önemli noktasını saldırganın yalnız hareket edip etmediğinin netleştirilmesi olduğuna dikkat çekiyor.

Salı günü saldırıyla bağlantısı olduğu şüphesiyle Manchester’ın güneyinde 23 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Terör tehdidi düzeyinin de bu belirsizlik ve İngiltere’de yeni saldırılar düzenlemeye hazırlanan Abedi ile bağlantılı bir grubun olabileceği kaygısı nedeniyle yükseltildiği belirtiliyor. (BBCTÜRKÇE)