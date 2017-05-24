İngiltere’de terör tehdidi en üst seviyeye yükseltildi

Manchester Arena’da düzenlenen, en az 22 kişinin öldüğü saldırının ardından İngiliz hükümeti yeni bir saldırı riski nedeniyle tehdit seviyesini en üst düzeye çıkardı.

Polis, saldırının zanlısının 22 yaşındaki Salman Abedi olduğunu açıkladı.

BBC’nin ulaştığı bilgiler, zanlının Libya kökenli bir aileden olduğunu ve Manchester’da doğduğunu ortaya koyuyor.

Olayla ilgili olarak 23 yaşındaki bir adam gözaltına alındı.

TSİ 00.30 sularında meydana gelen saldırıda 59 kişi de yaralandı.

El yapımı düzeneğin ateşlenmesiyle gerçekleşen patlama, ABD’li pop şarkıcısı Ariana Grande’nin konserinin sonlarına doğru konser alanının fuayesinde yaşandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, akşam saatlerinde, ülkedeki terör tehdidi seviyesi en yüksek seviye olan ‘ciddiye’ yükseltildiğini açıkladı.

May, bunun yeni saldırıların olmasının muhtemel olduğu anlamına geldiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı, erken saatlerde başkanlık ettiği güvenlik komitesi COBRA’dan sonra yaptığı açıklamada ise ortadakinin bugüne kadar İngiltere’nin kuzeyini hedef alan “en kötü saldırı” olduğunu belirtti.

SALDIRIYI İŞİD ÜSTLENDİ

IŞİD (Irak Şam İslam Devleti), Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

IŞİD açıklamasında, saldırının konser salonuna yerleştirilen patlayıcı düzenekle gerçekleştirildiğini belirtti.

Ancak saldırının örgüt tarafından gerçekleştirilip geçekleştirilmediği, bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

KURBANLAR ARASINDA ÇOCUKLAR VAR

Lancaster Belediye Meclisi, sekiz yaşındaki Saffie Rose Roussos’un saldırıda yaşamını yitirenler arasında olduğunu açıkladı.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan 59 yaralı arasında 16 yaşından küçük 12 kişinin olduğu açıklandı.

Saldırı, uluslararası çapta kınandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saldırıyla ilgili bir kınama mesajı yayımladı. (BBCTÜRKÇE)