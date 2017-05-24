LTM, İspanya’da sınav verecek

Londra Türk Masterler (LTM) takımı, İspanya’nın Villa de Ribadeo kentinde düzenlenen, 18 ülkeden 45 takımın yer alacağı 12. Torneo Uluslararası Veteranlar Turnuvası’na katılacak.

Londra’dan 25 Mayıs’ta ayrılacak olan LTM, 27 Mayıs Cumartesi günü grubunda iki maç oynayacak. LTM, grubunda birinci olduğu takdirde Pazar günü eleme turlarına devam edecek. Bu turnuvaya daha önceki yıllarda iki kez daha katılan LTM, bir defa ikinci tura yükselmişti.