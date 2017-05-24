LTM, İspanya’da sınav verecek

İngiltere’de kritik yerlere 3.800 asker konuşlandırılıyor— 24 Mayıs 2017
İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd kritik yerlerin korunması için 3 bin 800 askerin konuşlandırılacağını açıkladı.
Londra Türk Masterler (LTM) takımı, İspanya’nın Villa de Ribadeo kentinde düzenlenen, 18 ülkeden 45 takımın yer alacağı 12. Torneo Uluslararası Veteranlar Turnuvası’na katılacak.
Londra’dan 25 Mayıs’ta ayrılacak olan LTM, 27 Mayıs Cumartesi günü grubunda iki maç oynayacak. LTM, grubunda birinci olduğu takdirde Pazar günü eleme turlarına devam edecek. Bu turnuvaya daha önceki yıllarda iki kez daha katılan LTM, bir defa ikinci tura yükselmişti.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak