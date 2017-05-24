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LTM, TTFF Veteran Karma’yı 6-1 yendi

— 24 Mayıs 2017

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Dostluk Kupası maçından önce oynanan maçta LondraTürk Master (LTM) takımı, TTFF Veteran Karma’ya 6-1 galip geldi.

New River Sports Centre’daki karşılaşmada LTM, bu hafta yapacağı İspanya turnesi öncesi oldukça formda göründü. LTM, 27-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Terano Uluslararası Veteranlar Turnuvası’nda mücadele edecek. Turnuvaya 45 takım katılacak.

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