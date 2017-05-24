Saldırının en genç kurbanı 8 yaşındaki Saffie Rose oldu

İngiltere‘de konser sırasında meydana gelen saldırının ismi açıklanan ikinci kurbanı, 8 yaşındaki Saffie Rose Roussos oldu.

8 yaşındaki kızın ailesi Twitter hesabından arama çalışmalarına başlamış, binlerce Twitter kullanıcısı Roussos’un fotoğrafını paylaşarak kızın bulunmasına yardım etmeye çalışmıştı.

HAYATINI KEYBETTİĞİ AÇIKLANDI

Manchester yapılan saldırıda anne ve kız kardeşinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki kız çocuğu Saffie Rose Roussos’n saldırıda aldığı ağır yaralardan sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Soffie’nin her yönü ile güzel ve mükemmel bir öğrenci olduğunu söyleyen okul müdürü Chris Upton Soffie’nin herkes tarafından çok sevildiğini söyledi.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ YARALI

Soffie’nin annesi ve kız kardeşi ise saldırıda vucutlarına isabet şarapnel parçalarından dolayı hastanede tedavileri devam ediyor.

Soffie’nin saldırının en genç kurbanı olduğu tahmin ediliyor. (HABERLER.COM)