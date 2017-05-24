Tüm yardımseverlere teşekkür ediyoruz

HAVUZA düşerek ölümden dönen ve tedavisi Londra’da mümkün olan Enis bebek için başlatılan kampanyaya haberimizle destek veren başta siz değerli okurlarımız olmak üzere tüm yardım severlere teşekkürler.

Yaşadığı üzücü olayın ardından bitkisel hayatta olan 20 aylık Enis bebek için ailesi tarafından internet üzerinden başlatılan destek kampanyası başarıyla sonuçlandı; hatta öyle ki haberi duyan, okuyan hemen herkes aza çoğa bakmayarak bağışta bulunarak hedeflenen paradan fazlasını topladı. Minik yavrunun tedavi edilebilmesi için Türkiye’den İngiltere’ye gelmesi gerekiyor; sadece hava ambulansıyla gerçekleşecek transfer için 30 bin pounda ihtiyaç vardı. Şu ana kadar 519 yardımseverin katıldığı bağış kampanyasının bitimine 20 gün kala 30 bin 705 pound toplandı.

AİLE HEM MUTLU HEM UMUTLU

Konu hakkında sorularımızı yanıtlayan anne Ayla Azmi, gerekli paranın kısa sürede toplanmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, minik Enis’in İngiltere’ye transferi için gerekli resmi yazışmaları başlattıklarını açıkladı. İngiltere’de tedavisi mümkün olan Enis’in de kısa sürede eski sağlığına döneceğinden oldukça umutlu.

HALA DESTEK VEREBİLİRSİNİZ

İnternet üzerinden başlatılan bağış kampanyası 17 gün sonra sona erecek. Aile transfer için gerekli parayı topladı fakat ailenin sağlık sigortası tedavi masraflarının oldukça yüksek olması nedeniyle minik Enis’in giderlerini karşılamıyor. İnternet üzerinde hala devam eden kampanyaya katılarak ya da annesinin İşbank hesabına para transferi yaparak bağışta bulunabilirsiniz.

İnternet üzerindeki kampanyaya katılmak için www.justgiving.com/crowdfunding/bringbabyenishome adresini ziyaret edebilir ya da Ayla Hanife Işık adına 64-3650-406222 numaralı veya IBAN TR59 0006 4000 0013 6500 4062 22 numaralı İşbank hesabına para gönderebilirsiniz.