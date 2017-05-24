Zanlı Salman Abedi hakkında bilinenler

İngiltere polisi, Manchester Arena, 22 kişinin öldüğü intihar saldırısı zanlısının 22 yaşındaki Salman Ramadan Abedi olduğunu duyurdu.

BBC’nin elde ettiği bilgilere göre Abedi, 31 Aralık 1994’te Manchester’da doğdu. Ailesinin Libya kökenli olduğuna inanılıyor.

BBC muhabiri Daniel Sandford, ailenin Libya’da Muammer Kaddafi rejiminden kaçıp İngiltere’ye göç ettiklerini söylüyor.

Abedi’nin Londra’da doğan bir ağabeyi ve Manchester’da doğan bir erkek kardeşi ile bir kız kardeşi var.

BBC’nin ulaştığı kaynaklara göre zanlının annesi ile babası Libya’ya geri döndü.

Abedi, Manchester United futbol takımı taraftarıydı. Manchester’da eğitim aldı ve bir fırında çalıştı. Salford Üniversitesi, Abedi’nin öğrencileri olduğunu teyit etti.

Zanlının İngiltere dışına seyahat ettiği ve saldırıdan birkaç gün önce ülkeye döndüğü ortaya çıktı.

Abedi’nin ailesi, Manchester’da birkaç farklı adreste yaşadı. Polisin arama yaptığı Fallowfield’da Elsmore caddesi ile Whalley Range’deki evler de ailenin daha önce yaşadığı adresler arasında.

Manchester, İngiltere’de Libyalıların yoğun yaşadığı şehirlerden biri. Komşuları, ailenin yılın belli dönemlerinde evlerine Libya bayrağı astıklarını söylüyor.

BBC editörü Mark Easton’a göre, polisin baskın yaptığı bölge son birkaç yıldır, Suriye ve Libya ile bağlantılı radikal İslamcıların ağırlık olarak yaşadığı yer olarak biliniyordu.

BABASI MÜEZZİN

Didsbury Camii olarak da bilinen Manchester İslam Merkezi yöneticisi Fawaz Haffar, Press Association haber ajansına açıklamasında Abedi’nin camiiye gelmiş olabileceğini ifade ediyor.

Haffar, Abedi’nin babasının camiide müezzinlik yaptığını, ağabeyinin de gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

Manchester’da yaşayan bir Libyalı, Guardian gazetesine açıklamasında zanlıyla ilgili şunları söyledi:

“Salman mı? Çok şaşırdım. Çok sessiz biriydi, bana karşı çok saygılıydı. Ağabeyi İsmail dışadönük biri ama Salman çok sessizdi. Bunu yapacak biri değil.”

Manchester Emniyeti, önceliklerinin Abedi’nin tek başına mı yoksa daha geniş bir örgüt içinde mi hareket ettiğinin belirlenmesi olduğunu söylüyor.

Saldırıyı IŞİD üstlendi ancak polis, zanlının IŞİD’le bağlantısını kanıtlayan herhangi bir delile henüz ulaşamadı.

Olayla ilgili 23 yaşında bir erkek şüpheli de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gazeteye konuşan Libyalı, Abedi’nin babasının ‘Ebu İsmail’ olarak bilindiğini ve sesi çok güzel olduğu için müezzinlik yaptığını, oğullarının da ‘Kuran’ı ezbere bildiklerini’ söyledi. Babasıyla ilgili de “Ebu İsmail öfkeden çılgına dönecek. Cihatçı ideolojiye zıttı. IŞİD cihat bile değil, suç. Ailesi yıkılacak” dedi.

Manchester İslam Merkezi’nin önde gelen üyelerinden Mohammed Saeed ise ‘bir vaazda, IŞİD ve Libya’daki Ensar el Şeria’yı eleştirdiği için Salman Abedi’nin kendisine öfkelendiğini’ söyledi.

Guardian gazetesi, Manchester’da ‘teröre finans sağlamak ve terör eylemi hazırlığında olmak’ suçlamalarıyla hapis cezasına çarptırılan 24 yaşındaki Abdalraouf Abdallah ile Abedi’nin birbirini tanıdığını’ yazdı.

Abdallah’ın, Suriye’ye savaşmaya gitmek isteyenlere de yardım ettiği bildiriliyor. Guardian’a konuşan bir aile yakını ise bu tanışıklığın olağan olduğunu ifade edip “Manchester’da yaşan tüm Libyalılar birbirini tanır” dedi.(BBCTÜRKÇE)