9 kilometrelik hastane yolunu karıştırınca 480 kilometre yol gitti

İngiltere‘nin Worcester kentinde yaşayan 83 yaşındaki bir kadın, yalnızca 9 kilometre gitmesi gerekirken doktoru ile olan randevusu için 480 kilometre yol kat etti. Düzenli hastane ziyareti amacıyla başlayan yolculuk, kısa süre sonra Valerie Johnson için İskoçya’ya doğru ciddi bir yolculuğa dönüştü.

YAKITI BİTENE KADAR 8 SAAT ARAÇ KULLANDI

Independent’in haberine göre yaşlı kadın, evinin yakınlarındaki yol çalışmaları nedeniyle şaşırdı ve yön değiştirdi. Yakıt deposunda hiç yakıt kalmayıncaya kadar yolculuğunu sürdüren kadın İskoçya’nın Larkhall şehrine kadar tam sekiz saat otomobil kullandı. Bu arada, kızı Karen Maskell polise haber verdi ve annesini almak için İskoçya’ya uçtu.

BİR ÇİFT İLGİLENDİ

Scotish Daily Record’a göre, Johnson bir girişi kaçırdı ve ülke sınırı geçinceye kadar anayolda otomobilini kullanmaya devam etti. Gelen bilgilere göre bir çift, kadının kızı İskoçya’dan gelene kadar onunla ilgilendi.

“KAZA GEÇİRDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM”

Kızı Karen Maskell “Annemin yan komşusu beni aradı ve onun geri dönmediğini söyledi. Kaza geçirdiğini düşündüm. Polisi çağırdık ve evine geldiğimde otomobilini saat 11’de Preston’daki bir trafik kamerasında gördüklerini söylediler. Onun annem olamayacağını ve uzun süre otomobil sürmekten nefret ettiğini söyledim. Ancak annem oradaydı ve kuzeye sürmeye devam ediyordu.” dedi.

İNGİLTERE’DEN ALMAYA GELDİLER

Johnson’un otomobili yakıt bitince yolun ortasında durduğunda, yakındaki bir evde oturan bir çifte kaybolduğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Maskell’e annesinin durumu konusunda bilgi vermek için yerel polise telefon ettiler ve onlar da İngiliz polisine durumu iletti. Ayrıca kadının durumunu kontrol etmesi için bir ambulans çağırıldı.

Çavuş John McLeish “Yerel çift kadınla çok iyi ilgilendi, akrabaları onu almak için İngiltere‘den gelene kadar rahat ettiğinden eminim” dedi. (HABERLER.COM)