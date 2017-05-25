Hem 20. yıllarını hem de 19 Mayıs’ı kutladılar

İNGİLTERE Atatürkçü Düşünce Derneği, bu yılki 19 Mayısta hem Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını hem de kuruluşunun 20. yılını kutladı.

Cuma akşamı Wood Green’de bulunan Grand Palace Banqueting Suite’te gerçekleşen etkinliğe katılım yoğun oldu. Geceye Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu (ADDP) Başkanı ve ADD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Akbulut, Emekli Amiral, gazeteci yazar Türker Ertürk onur konukları olarak katıldı.

İADD Başkanı Jale Özer gerçekleştirdiği açılış konuşmasında “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile derneğimizin 20. yılı kutlama gecesine destek olan ve katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk halkının emperyalizme karşı kazandığı ulusal kurtuluş zaferinin sadece Türk Milletine değil, dünyadaki mazlum ülkelere de bağımsızlık ruhunu aşıladı… Kuruluşundan bugüne tüm çalışmalarında Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni pusula kabul eden İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 20. yılındaysa Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık, en tehlikeli günlerini yaşamaktadır. Ülkemiz adım adım şeriatçı, tek adam ve tek parti faşizmine doğru yol almakta, hak, hukuk, adaletin unutulduğu, dünyada en çok gazetecinin tutuklu olduğu, tüm komşularıyla kavgalı, terör örgütlerinin adeta cirit attığı bir Ortadoğu ülkesi konumuna getirilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Gecenin onur konukları Dr. Hakan Akbulut ile E. Amiral Türker Ertürk de konuşmalarında Türkiye’nin içinde bulunduğu duruma ve yaşanan sıkıntılara değindiler. Gerçekleştirilen konuşmaların ardından geceye çalınan Cumhuriyet Marşları ve fasıl dinletisi ile devam edildi.