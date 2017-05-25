İngiltere Parlamentosu tüm etkinlikleri iptal etti

North Middlesex Hastanesi ülkenin en iyileri arasında— 25 Mayıs 2017
North Middlesex Hastanesi, kalite kontrol yarışmaları içerisinde ulusal çapta Britanya’nın en iyi 40 hastanesi arasında gösterildi.
İngiltere Parlamentosu, Manchester‘daki saldırıdan sonra İngiltere‘de yapılacak etkinlikleri iptal ettiklerini açıkladı.
İngiltere Parlamentosundan yapılan açıklamada, Manchester‘daki saldırının ardından halka açık tüm turların ve etkinliklerin iptal edildiği bildirildi. İngiltere Başbakanı Theresa May ise yaptığı açıklamada, İngiltere‘nin tekrar güvenlik tehdidi ile karşı karşıya kalabileceğini, güvenlik güçlerinin tedbirlerini arttırdığını söyledi. 8 Haziran’da yapılacak seçimlere ilişkin parlamentoda da oturum gerçekleştirilmediği belirtildi. (İHA)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak