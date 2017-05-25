İngiltere’de asker sokağa indi— 25 Mayıs 2017
Manchester’da yaşanan terör saldırısının ardından İngiltere’de güvenlik seviyesi en yüksek düzey olan ‘kritik’ seviyesine getirilmişti.
Manchester‘da yaşanan terör saldırısının ardından İngiltere‘de güvenlik seviyesi en yüksek düzey olan ‘kritik’ seviyesine getirilmişti. İngiltere Başbakanı Theresa May, olası terör saldırılarına karşı kilit bölgelere, güvenliği sağlamak için askerlerin konuşlandırılacağını bildirmişti.
LONDRA’DA ASKER SOKAĞA İNDİ
Bugün İngiliz ordusu Birleşik Krallık‘ın başkenti Londra‘da 984 askerden oluşan bir birlik konuşlandırdı. Askerlerin polislerle birlikte nöbet tuttuğu görüldü.
KONSER SIRASINDA İNTİHAR SALDIRISI
İngiltere‘nin Manchester kentinde ABD‘li ünlü pop sanatçısı Ariana Grande’nin konseri sırasında düzenlenen intihar saldırısında 22 kişi hayatını kaybederken, 120 kişi de yaralanmıştı. (HABERLER.COM)
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