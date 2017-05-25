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Just 2 Travel’dan eko turizme destek

— 25 Mayıs 2017

TÜRK turizminin tanıtımı çerçevesinde, Londra Turizm Müşavirliği’nin davetlisi olarak Kuşasadı’nı gezen Just 2 Travel direktörleri Ali Keskin ve Murat Yüksel, Bafa Gölü Doğal Koruma Parkı’nda incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Londra Turizm Müşavirliği, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KODER), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSA) ve TAV Havalimanları işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte İngiltere’den gelen turizm acentesi temsilcileri Aydın’ın Kuşadası ilçesinde konuk edildi. Rehberler eşliğinde ilçeyi gezen 40 kişilik kafile için ayrıca kokteyl verildi. KODER Başkanı Tacettin Özden, bölge turizminin tanıtılması amacıyla davet edilen yabancı turizm acenteleri yetkililerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Türk turizminin yurt dışında tanıtılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özden, davetin buna katkı sunacağına inandığını ifade etti.

“BAFA GÖLÜ’NÜ EKO TURİZM İLE CANLANDIRACAĞIZ”

Just 2 Travel direktörü Ali Keskin, “Just 2 Travel olarak, Eco Turkey bünyesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal bölgelerinin tanıtımına ağırlık vereceğiz. Bu kapsamda Bafa Gölü çevresinde yaptığımız incelemelerde, Bafa Gölü’ndeki canlılardan beslenen bazı kuş türlerini, bu bölgeye özgü Yılan Balığının, Beş Parmak Dağları’nda bulunan 8 bin yıllık kaya resimlerinin yanı sıra Heraklia Antik Kenti’nin bölge turizmi açısından büyük önemi var. Amacımız bu güzellikleri koruyarak, yerel halkı bilinçlendirip Bafa Gölü ve çevresindeki yaşam alanlarını korumak ve bölge turizmine katkıda bulunmak.” dedi. Keskin ayrıca yerel halkın bölgeden uzaklaştırılmadan iş birliğine dahil edilerek, ekonomilerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Keskin ayrıca davetlerinden dolayı Londra Turizm Müşaviri Selçuk Can’a teşekkür etti.

“BÖLGEYE ÖZEL TURLAR DÜZENLEYECEĞİZ”

Just 2 Travel direktörü Murat Yüksel ise “Bu bölgede doğmuş ve uzun yıllar yaşamış biri olarak bölgeyi çok iyi biliyorum. Kısa bir süre önce açılışı gerçekleştirilen Serçin Ekoturizm Merkezi ile işbirliği yaparak, bölge halkının da katılımını sağlayarak Bafa Gölü Tabiat Parkı’nda başta kuş gözlemciliği olmak üzere, doğa turları, kültürel turlar ve eko turlar olmak üzere bu yöreye yönelik özel turlar ve paket programları gerçekleştireceğiz.” dedi.

Resim altı: Türk turizminin tanıtımı çerçevesinde, Londra Turizm Müşavirliği’nin davetlisi olarak Kuşasadı’nı gezen Just 2 Travel direktörleri Ali Keskin ve Murat Yüksel, 40 kişilik kafile içinde yer aldı.

Resim Alti: Just 2 Travel yetkilileri Ali Keskin ve Murat Yüksel Bafa Gölü Serçin Eko Turizm Merkezi’nde görüşmeler gerçekleştirdi.

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