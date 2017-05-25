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Kuzey Londra’da £150,000’dan başlayan “ucuz ev” kampanyası başlıyor

— 25 Mayıs 2017

2020’de bitecek evlerin temsili tasarımı

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Naked House, Kuzey Londra’da fiyatları £150,000’dan başlayan 22 tane yeni evin yapımına öncü olacağını açıkladı. Enfield’da 2020’den itibaren başlayacak kampanya, Londra’da bulunan diğer belediyeleri de benzer girişimlerde bulunmak üzere teşvik ediyor.

“No-frills homes” olarak geçen ve Londra standartlarının altında, ev krizini çözmek üzere piyasada işleyişe başlayan Naked House şirketi, zamanında Londra’ya genç yaşta gelen ve ekonomik yarışta birçok Londralı gibi zamanında zorlanan 4 yakın arkadaştan oluşuyor. 2013’te kurulan şirket, Londra Belediye başkanı Sadiq Khan’ın £500,000’lik yatırım yardımıyla Enfield’da 22 adet market fiyatının çok aşağısında satılık evler sunacak.

Naked Homes’un kurucusu ortağı Rachel Bagenal, yaptığı açıklamada şunları söylüyor:

“Hepimiz zamanında Londra’nın zorlayıcı ve tüketici ekonomik alanında kaybolmuştuk – ev almak sadece bir hayal gibi gelirken, bir akşam kendimizi bu durumu nasıl engelleriz diye düşünürken bulduk ve yavaş yavaş şirketimizin temellerini attık.”

Yapılan açıklamda evlerin su geçirmez, ısı sistemine sahip, mutfak ve banyo gibi her türlü önceliğe sahip olacağı, aynı zamanda stüdyo dairelerden ailelere hitab eden birden çok odalı modellerle sunulacağı belirtildi.

Nitekim, evlerin bitirilme sürecinde iç tasarıma ev sahipleri karar verecek. Bu yöntemle ev sahipleri ister ekstra bir bütçeyle daha lüks bir tasarım yolunu açabilirken, sadeliği ve ekonomik kalmayı tercih edenler daha basit düzeyde kararlar alabilecek. İnşaatların önümüzdeki sene başlaması tahmin edilirken Londra’da bulunan OMMX Architects şirketi ana tasarım sürecinden sorumlu olacak.

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