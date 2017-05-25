Manchester United UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu final maçında Hollanda takımı Ajax’ı 2-0 yenen Manchester United, Avrupa şampiyonu oldu.

Kırmızı Şeytanlar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandı.

Final maçı Stockholm’de Friends Arena’da oynanan maçın golleri 18’inci dakikada Paul Pogba’dan ve 48’inci dakikada Henrikh Mkhitaryan’dan geldi.

Pogba’nın attığı şut rakibe çarptı ve topun ağlarla buluşmasıyla Kırmızı Şeytanlar ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının ilk dakikalarında Mkhitaryan’ın golüyle de Manchester United 2-0 öne geçti ve Avrupa Ligi kupasını kazandı.

İkinci yarıda ilk 11’in yaş ortalaması 22 olan Ajax istediği performansı yakalayamadı. Hollandalı takım, Avrupa kupası finalinde sahaya çıkan en genç takım oldu.

BOSZ: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

Ajax menajeri Peter Bosz da genç oyuncuların yaşlarının küçük olmalarından dolayı gergin hissetmelerinin anlaşılabilir olduğunu ve beklenen performansı sergileyemediklerini söyledi.

Bosz, “Hayal kırıklığına uğradım çünkü final oynuyorsunuz, kazanmak istersiniz. Biz kazanamadık. Alışkın olduğum Ajax’ı göremedim” dedi.

Maçın son düdüğünün çalmasıyla Manchester United taraftarları tribünlerden, Manchester Arena’daki saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına “Manchester” sloganları attı.

Takımın orta saha oyuncusu Ander Herrera, kupayı Manchester’daki saldırıda hayatını kaybedenlere ve yaralananlara adadı. Juan Mata ve Paul Pogba da saldırının kurbanlarını andı.

Maç öncesi saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MOURINHO: ÇOK MUTLUYUZ

Manchester United menajeri Jose Mourinho sahaya koştu ve ekibi teknik adamı omuzlarında taşıdı. Mourinho son düdükle sahaya çıkan oğluna ve oyunculara sarıldı.

Portekizli Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi’ni ve UEFA Avrupa Ligi’ni ikişer kez kazanan ilk menajer oldu.

Mourinho, “En zor sezonumdu. Çok zorlu bir sezonu çok iyi tamamladık. Şampiyonlar Ligi’ne geri dönüyoruz. Çok mutluyuz. Bir sezonda üç kupa aldığımız için de sevinçliyim” dedi.

Portekizli menajer “Şampiyonlar Ligi’ne, üçüncülük ve dördüncülük için yarışmak yerine bu şekilde ulaşmayı tercih ettik. Çok uğraştık ama her zaman kazanabileceğimizi düşündük” diye konuştu.

Manchester United, İngiltere Premier Ligi 6’ncı sırada tamamladı ancak Avrupa Ligi’ni kazandığı için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.

Avrupa Ligi kupası, takımın bu sezon Community Shield ve Lig Kupası’nın ardından kazandığı üçüncü kupa oldu. (BBCTÜRKÇE)