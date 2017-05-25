Manchester’da bomba ihbarı!

İngiltere‘nin Manchester kentindeki konser salonunda yaşanan 22 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından İngiltere‘de alarmlarının arkası kesilmiyor. Bu kez Manchester polisine gelen bir ihbar telefonu üzerine Trafford’daki bir okula çıkan bütün yolların kapatıldı.

Polisten yapılan açıklamada durumun değerlendirildiğini ve ordu birliklerinin de okula yönlendirildiği belirtildi. Okula bomba imha ekiplerinin ulaştığı belirtilirken, halka bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı. Manchester, Trafford bölgesi yakınlarında gelen bir ihbar üzerine hareket geçti ve ihbara konulan sahipsiz paket kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

Paketin imha edilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. (HABERLER.COM)