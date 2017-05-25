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North Middlesex Hastanesi ülkenin en iyileri arasında

— 25 Mayıs 2017

North Middlesex Hastanesi, kalite kontrol yarışmaları içerisinde ulusal çapta Britanya’nın en iyi 40 hastanesi arasında gösterildi.

CHKS’nin “2017’nin En İyi Hastaneleri” ödüllerinde ülkenin en iyi 40 hastanesi arasında bulunan North Middlesex, listede belirtilen 4 Londra hastanesinden biri olarak tarihe geçti. Ödüllerin kamuoyuyla paylaşıldığı basın bildirisinde, hastanelerin belirlenmesinde hastanenin güvenlik olanakları, klinik yeterlilik, hasta-danışan memnuniyeti, hızlılık ve teşhis tutarlılığı gibi koşullar göz önünde bulunduruldu.

North Middlesex Hastanesi yöneticilerinden Libby McManus yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu ödülü alarak hizmetimizin, teknolojimizin ve kalitemizin altınının çizilmesi ve mühürlenmesinden dolayı gurur duyuyoruz. 2017’nin en iyi hastanelerinden biri olmak çok motive edici ve mutluluk verici.”

Capita Health Decisions’dan yönetici direktör Andy Lockwood ise yaptığı açıklamada alınan ödülün North Middlesex için mutluluk verici olduğunu belirtirken, her zaman kalite ve bakımı ön plana koyan North Middlesex’in bu ödülü hak ettiğini belirtti.

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