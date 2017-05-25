Polis ABD’yle bilgi paylaşımını durdurdu

BBC’nin ulaştığı bilgilere göre, Manchester polisi yakın zamanda istihbarat ilişkilerini normale döndürmeyi umuyor. Ancak yetkililer Washington’dan sızan bilgiler konusunda “öfkeli”.

İngiltere hükümeti ve polis, Manchester’daki intihar saldırısının hemen ardından olay yerinde çekilmiş fotoğrafları yayımlayan ABD medyasına tepki göstermişti. Fotoğraflar New York Times gazetesinde yayımlandıktan sonra İngiltere basınında da paylaşılmıştı.

İngiltere terörle mücadele birimi yetkilileri, fotoğrafların sızdırılmasının soruşturmayı baltaladığını ve kurbanlarla görgü tanıklarının güvenini sarstığını söyledi.

İngiliz hükümetinden bir yetkili, “Çok öfkeliyiz. Bu kesinlikle kabul edilemez” dedi.

Reuters’a konuşan hükümet kaynakları, İngiltere Başbakanı Theresa May’in bu endişelerini önümüzdeki günlerde gerçekleşecek NATO zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump’la paylaşacağını söylediler.

BİR DAHA OLMASIN UYARISI

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, fotoğrafların basına sızmasıyla ilgili kaygılarını ABD büyükelçisine ilettiklerini söyledi.

İki ülke arasında Manchester saldırısıyla ilgili basına bilgi sızdırılması konusundaki kaygılar daha önce de dile getirilmişti.

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, ABD’nin intihar bombacısı Salman Abedi’nin kimliğini, soruşturma sürerken ifşa etmesinden rahatsızlık duyduğunu ifade etmiş ve Washington’a “Bir daha olmasın” uyarısında bulunmuştu.

Ama bu uyarıya rağmen New York Times gazetesi, Manchester’daki saldırıda olay yerinden çekilen fotoğrafları yayımladı. Gazete fotoğrafları İngiliz yetkililerden aldığını yazdı.

Fotoğraflarda parçalanmış bir sırt çantası, şarapnel parçaları ve ‘fünye olabileceği’ belirtilen bir cihaz görülüyor.

RAHATSIZ EDİCİ

New York Times’ın haberinde olay yerindeki kanıtların ‘güçlü, tahrip gücü yüksek bir bomba ve dikkatli, düzenli sarılmış şarapnellere işaret ettiği’ belirtiliyor.

İngiliz hükümetinden bir yetkili, “ABD sisteminden sızan fotoğraflar kurbanlar, aileleri ve halk için acı verici olacak. Devam eden bir soruşturmaya İngiltere polisi ve güvenlik güçleri önderlik etmelidir” dedi.

Genel seçim kampanyasından önce, İngiltere Parlamentosu İçişleri Bakanlığı Komitesi’nin başkanlığı yapan muhalif İşçi Partisi’nden Yvette Cooper, Twitter hesabından “Soruşturma devam ederken ABD’nin İngiltere’nin verdiği istihbaratı paylaşmasından çok rahatsızım. Kamu güvenliği tehlikede. Neler oluyor?” mesajı paylaştı.

Pazartesi gecesi Manchester Arena’daki intihar saldırısında 22 kişi hayatını kaybederken, 64 kişi de yaralandı. Saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenirken, saldırganın da 23 yaşında Libya asıllı bir İngiliz vatandaşı olduğu açıklandı.

İntihar saldırganının kimliği ilk olarak aralarında CBS ve NBC televizyon kanallarının da bulunduğu ABD medyasında açıklandı.

Bakan Rudd, Çarşamba günü sabah BBC Radyo 4’ün Today programına istihbarat paylaşımıyla ilgili şunları söyledi:

“İngiliz polisi, operasyonun bütünlüğünü korumak için bilgi akışının denetim ve kontrolünü elinde tutmak istediğini açıkça ifade etti. Başka kaynaklar tarafından açıklanması rahatsız edici. Dostlarımıza bunun yeniden yaşanmaması gerektiğini net bir şekilde söylemiştim.”

ABD’li yetkililerin soruşturmayı tehlikeye atıp atmadıkları sorusuna ise İçişleri Bakanı, “O kadar ileri gitmezdim ama durum çok açık ve bir daha tekrarlanmamalı” cevabını verdi.

(BBCTÜRKÇE)