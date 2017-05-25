Şampiyon Dumlupınar Kuzey Kıbrıs’a gidecek

Execllence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme’de şampiyon olan Dumlupınar, yeni sezonda Kuzey Kıbrıs’a gidecek.

Rauf Denktaş Futbol Turnuvası’nı ikinci kez Ada’da düzenlemeyi planlayan Dumlupınar’da konuyla ilgili olarak ön hazırlıklar başlatıldı.

Şampiyon takımın Başkanı Mehmet Nasifoğulları, turnuvanın büyük bir ihtimalle Ocak ayında gerçekleşeceğini söyleyerek, şöyle devam etti:

“Bu kez organizasyonu Magusa bölgesinde yapmayı düşünüyoruz. Lefkoaşa’da yaptığımız turnuva seyirci açısından fazla ilgi uyandırmamıştı. Kıbrıs Dumlupınar, MTG ve Yeni Boğaziçi’nin iştirak edeceği dörtlü bir turnuva olacak. Mali açıdan Federasyonumzudan destek bekliyoruz. Bazı görüşmelerimiz oldu. Şu anda seçim dönemi olduğu için beklemekteyiz. Seçimden sonra yeni yönetimle masaya oturacağız. Bilet masraflarımız karşılandığı takdirde turnuvayı rahatlıkla yapabilecek durumdayız.”

Dumlupınar’ın lig şampiyonluğuna da değinen Başkan Mehmet Nasifoğulları, “Geçen yılki hatalarımızdan ders aldık. Sezon başında işler yine iyi gitmedi. Antrenör değişikliği yaparak çıkışa geçtik. Bir de sahaya geniş kadro ile çıkarak, sıkıntı yaşanmasını önledik. Sonuçta da şampiyonluğu yakaladık. Yeni sezon için fazla takviye düşünmüyoruz. Başta Yalova olmak üzere diğer takımlardan bize gelmek isteyen oyuncular oldukça fazla. Ama 3-4 futbolcu ile anlaşıp ve ana kadroyu koruyarak gelecek sezon yola devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.