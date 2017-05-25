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Suat Kaya, Gillingham’dan teklif aldı

— 25 Mayıs 2017

SPOR Toto 2’nci Lig takımı Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kayaİngiltere League One ekiplerinden Gillingham’ın, yöneticileriyle cumartesi günü İstanbul‘da görüşeceğini açıkladı. Londra‘ya da gideceğini dile getiren Kaya, “İngiltere’den teklif gelmesi onur verici. Bir Türk teknik adam olarak ülkemi en iyi şekilde yurt dışında temsil etmeyi isterim” diye konuştu.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Kulüp sahibinin Dubai‘de iş hayatını sürdüren bir İngiliz olduğunu belirten Kaya, “Gillingham kulubü benimle ilgili referanslar toplamış. Futbolculuk ve teknik adamlık kariyerimi araştırmışlar. Artık her şey yüz yüze görüşmede netlik kazanacak” ifadelerini kullandı.

6 TAKIMI ÇALIŞTIRDI

Futbolculuk döneminde yıllarca Galatasaray‘da forma giyip 2000 yılında UEFA Kupası’yla Süper Kupa’yı kazanan kadroda yer alan 50 yaşındaki teknik direktör, Gaziantep Büyükşehir BelediyesporÇaykur RizesporDiyarbakırspor, Tokatspor, Göztepe ve Bucaspor‘da görev yaptı. (DHA)

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