Suat Kaya, Gillingham’dan teklif aldı

Kuzey Londra’da £150,000’dan başlayan “ucuz ev” kampanyası başlıyor— 25 Mayıs 2017
Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Naked House, Kuzey Londra’da fiyatları £150,000’dan başlayan 22 tane yeni evin yapımına öncü olacağını açıkladı.
SPOR Toto 2’nci Lig takımı Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, İngiltere League One ekiplerinden Gillingham’ın, yöneticileriyle cumartesi günü İstanbul‘da görüşeceğini açıkladı. Londra‘ya da gideceğini dile getiren Kaya, “İngiltere’den teklif gelmesi onur verici. Bir Türk teknik adam olarak ülkemi en iyi şekilde yurt dışında temsil etmeyi isterim” diye konuştu.
YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER
Kulüp sahibinin Dubai‘de iş hayatını sürdüren bir İngiliz olduğunu belirten Kaya, “Gillingham kulubü benimle ilgili referanslar toplamış. Futbolculuk ve teknik adamlık kariyerimi araştırmışlar. Artık her şey yüz yüze görüşmede netlik kazanacak” ifadelerini kullandı.
6 TAKIMI ÇALIŞTIRDI
Futbolculuk döneminde yıllarca Galatasaray‘da forma giyip 2000 yılında UEFA Kupası’yla Süper Kupa’yı kazanan kadroda yer alan 50 yaşındaki teknik direktör, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Çaykur Rizespor, Diyarbakırspor, Tokatspor, Göztepe ve Bucaspor‘da görev yaptı. (DHA)
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