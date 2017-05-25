Veteranlarda Yaz Turnuvası başladı

North Middlesex Hastanesi ülkenin en iyileri arasında— 25 Mayıs 2017
North Middlesex Hastanesi, kalite kontrol yarışmaları içerisinde ulusal çapta Britanya’nın en iyi 40 hastanesi arasında gösterildi.
Londra’da Veteran Türk Ligi takımlarının katıldığı Yaz Turnuvası geçtiğimiz Pazartesi akşamı başladı.
O45 ve O35 kategorilerinde altışar takımın mücadele ettiği turnuvanın New River Sports Centre’da ilk haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
O45 Grubu: Akdeniz-Euromed: 2-1, Vadili-Türkmenköy: 3-0, Yeni Boğaziçi-Yavruvatan: 3-2
O35 Grubu: Diyarbakırspor-Adana Demirspor: 2-0, Gaziantepspor (1)-Kafkas Gençlik: 1-0, Narlı FC-Gaziantepspor (2): 1-0.
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