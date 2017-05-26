BTKD, Deniz Harput’u ‘Yılın Annesi’ seçti

LONDRA’DA faaliyet gösteren Britanya Türk Kadınları Derneği, KKTC Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne yardım amaçlı ‘Anneler Günü’ etkinliğinde, derneğin yönetim kurulu üyesi Deniz Beratlıgil Harput’u yılın annesi seçti.

KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, BTKD Derneğin Onursal Başkanı, Türkiye’nin Londra Sefiresi Esra Bilgiç, Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin’in eşi Deniz Ergin ile Kıbrıs Kanser Hastaları Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’in de katıldığı Anneler Günü kutlama etkinliği, Londra kent merkezindeki Ishtar Restaurant’ta gerçekleşti.

GELİR KANSER HASTALARINA BAĞIŞLANDI

Etkinlikte konuşan BTKD Başkanı Maviş Fuchs, Anneler Günü kutlamanın tarihçesinden söz ederek, BTKD olarak kurulduğu günden bu yana düzenlediği etkinliklerden elde ettiği tüm geliri Türkiye ve İngiltere ile diğer ülkelerdeki çeşitli yardım kuruluşlarına bağışladığını kaydetti.

“ANNELİK; ŞEFKAT, FEDAKARLIK VE MERHAMETTİR”

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç’in eşi, Sefire Esra Bilgiç yaptığı konuşmada anlamlı mesajlar verdi. “Annelik içimizdeki şefkat, fedakarlık ve merhamet duygularını olduğu kadar, sorumluluk ve dayanıklılık gücünü artıran çok özel bir görevdir. Bu bağlamda yarınlarımızı emanet ettiğimiz çocuklarımızı, bilinçli, eğitimli ve sosyal sorumluluk sahibi; vatana ve millete yararlı bireyler olarak yetiştirmek konusunda annelere büyük iş düşüyor.”

“HERKES ANNE OLMAYABİLİR AMA HERKESİN ANNESİ VAR”

Etkinliğe annesi ile birlikte katılan KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Herkes anne olmayabilir ama herkesin bir annesi var. Herkes annesini bilir ve o annenin çocuğunu dünyada korumaya çalıştığını herkes yaşadı. Bazı insanlar anneleri ile uzun yıllar beraber olabilirler, bazıları içinde bu süre çok kısa olabilir. Ama günün sonunda herkesin annesi var.”

DENİZ BERATLIGİL HARPUT YILIN ANNESİ SEÇİLDİ

Kutlamada dernek başkanı Maviş Fuchs, bu yıl iki çocuk ve beş torun sahibi olan derneğin yönetim kurulu üyesi Deniz Beratlıgil Harput’u yılın annesi olarak seçtiklerini açıkladı. Fuchs, bir buket çiçek vererek Harput’u kutladı. Dernek yönetimi tarafından bu yılın annesi seçilen Deniz Beratlığil Harput ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Benim için çok büyük sürpriz oldu, böyle bir şey beklemiyordum. Arkadaşlarım beni layık görmüşler teşekkür ediyorum. Bir oğlum ve bir kızım var. Oğlumun üç kızı, kızımın ise bir kızı ve bir oğlu var. Çok teşekkür ediyorum.”