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Federasyon Balosu 29 Mayıs Pazartesi

— 26 Mayıs 2017

 

Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun geleneksel sezon sonu balosu 29 Mayıs Pazartesi akşamı yapılacak.
Kuzey Londra, Wood Green bölgesindeki Grand Palace Banqueting Suite’deki balo saat 18.30’da başlayacak. Balo’da sezonun başarılı takımları ile sporcularına ve sponsorlara ödülleri dağıtılacak.

TÜZÜK TOPLANTISI 6 HAZİRAN’DA

Federasyonunun Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 6 Haziran Perşembe günü olacak. Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’ndeki toplantıda kulüp temsilcileri ve Federasyon yönetiminin sunacağı tüzük önerileri ve değişiklikleri ele alınacak.

Öte yandan yeni yönetimin belirleneceği Olağan Genel Kurul ise 27 Haziran’da aynı yerde gerçekleşecek.

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