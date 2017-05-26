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Göçmen sayısı 248 bine geriledi

— 26 Mayıs 2017

 

İngiltere‘de net göçmen sayısının geçen yıl itibarıyla 84 bin azalarak 248 bine gerilediği bildirildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, 2016 yılında ülkeye gelen net göçmen sayısının bir önceki yıla kıyasla 84 bin azalarak 248 bin seviyesine gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere‘ye geçen yıl göçmen gelen Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının sayısının ise 31 bin artarak 117 bin seviyesine yükseldiği kaydedildi.

HÜKÜMETİN GÖÇMEN SAYISINI SINIRLAMA HEDEFİ

İngiltere Başbakanı Theresa May liderliğindeki hükümet, 2010 yılından bu yana ülkeye gelen göçmenler ile ülkeden göç edenlerin sayısı arasındaki farkı oluşturan net göçün yılda yüz binin altına çekilmesini hedefliyor.

Ancak İngiliz hükümeti, bu amaca yönelik göçmen yasasında katı değişikliklere yönelmesine karşın göçmen sayısını arzuladığı seviyeye indirmeyi başaramadı.

Ülkede geçen yıl yapılan Brexit referandumunda ülkedeki göçmen sayısı ana tartışmalardan biri olmuştu.

8 Haziran’da erken genel seçime gidilecek İngiltere‘de, göçmen politikaları partilerin seçim kampanyalarının önemli bir parçası olmayı sürdürüyor. (AA)

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