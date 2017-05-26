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İşçi Partili adaylar Bozca-Der’de konuştu

— 26 Mayıs 2017

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ERKEN Genel Seçimler öncesinde İşçi Partisi Milletvekilleri adayları Joan Ryan, Kate Osamor, Catherine West, David Lammy ve İbrahim Doğuş Türkçe konuşan toplumla bir araya geldi.

Bozca-Der ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik 19 Mayıs Cuma günü gerçekleşti. Katılımın yoğun olduğu panelde ilk olarak konuşmayı İşçi Partisi Edmonton Milletvekili Kate Osamor yaptı. Osamor, hataların telafisinin mümkün olduğunu ve İşçi Partisi olarak hataların üzerine gideceklerine değindi.

Osamor “Bizler şu andan itibaren ayağa kalkıp, dik durmamız gerekiyor. Organizasyonlar düzenleyerek yapabileceklerimizi konuşuyoruz. Türkiye’den gelen milletvekilleri parlamentoda konuştuktan sonra ne yazık ki Türkiye’de gözaltına alındılar. Buraya gelen vekiller ise terör ile mücadele konusunda düşüncelerini bildirdiler. Çok üzücü bir durum olduğunun hepimiz farkındayız. Bu yüzden hepimizin ayağa kalkması gerektiğini düşünüyorum. Hepimizin birlikte çalışması gerektiğini düşünüyorum çünkü bizler uluslararası birliğe inanıyoruz.” şeklinde konuştu. Panelde söz alan Tottenham Milletvekili David Lammy ise “Bana neden İşçi Partisine oy vermeliyiz diye soruldu. Fakat asıl soru dünyanın neresindeyiz ve çocuklarımız için nasıl bir dünya istiyoruz. Yaşadığımız bölgelerde çoğumuz başka bir ülke de büyüdü veya buraya sonradan gelen insanların çocuklarıyız. Bizi bir araya getiren göçmenlik süreci ise bizlerin en önemli problemleri arasında yer alıyor. 17 yıldır milletvekiliyim toplam 6 defa seçildim. Alevileri oldukça iyi tanıyorum. Onların da birlik ve beraberlikten yana olduğunu biliyorum. Dünya üzerinde bulunan 3 liderden korkuyorum. Bunların arasında Donald Trump, Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor. Alevilerin de bu yüzden burada olduğunu biliyorum. Şu anki mevcut dünya liderlerine baktığımızda seçilmiş milletvekillerinin, avukatların, gazetecilerin işlerini engelliyorlar. Oyunuzu kullanırken Başbakan olduktan sonra Trump ile el ele gezip, Türkiye’ye silah satan Therasa May’i mi yoksa barış için çaba gösteren Jeremy Corbyn’i mi Başbakan olarak görmek istediğinizi düşünün.” diyerek konuşmasını noktaladı.

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