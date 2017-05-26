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Kıbrıs’ın kavurucu sıcağı Londra’da

— 26 Mayıs 2017

Geçtiğimiz haftadan itibaren hissedilen hava sıcaklığı yarın itibarıyla yılın en yüksek değerlerine ulaşacak.

Yağışlı ve rüzgarlı havaların ardından son bir haftadır Londra sıcak havanın etkisine girmiş durumda.

Dün başlayan, bugün süren ve yarın da devam edecek olan sıcak hava dalgası yarın 28 dereceyle yılın en yüksek değerine ulaşacak.

Alışık olmadığımız hava değerleri kavurucu Kıbrıs havası gibi hissedilecek.

MAYOSUNU GİYEN PARKA KOŞTU

Günlerin uzaması ve havanın açık olmasını fırsat bilenler mayosunu ve güneş kremini alarak kendini parklara attı.

Yazlık kıyafetlerini giyen, “Güneşi bulmuşken güneşlenmemek olmaz!” diyen herkes dilediği gibi güneşin tadını çıkarıyor.

YARIN 28 DERECE

Bugün 27 derece olan hava sıcaklığının yarın 1 derece daha artarak 28 dereceye ulaşması bekleniyor.

Bugün ve yarın dışarı çıkacak tüm okuyucularımıza yanlarına su almalarını ve varsa güneş gözlükleriyle şapkalarını takmalarını tavsiye ediyoruz.

Londra’da pek alışık olmadığımız güneş karşısında içinizi ferahlatacak gıdalar tüketmeyi de unutmayınız.

PAZAR GÜNÜ YAĞMUR VAR

Meoroloji tahminlerine göre yarın yılın en yükseğine ulaşacak hava sıcaklığı Pazar günününden itibaren yerini yağışlı havaya bırakacak. Pazar günü 24 dereceye gerileyecek hava sıcaklığı Çarşamba günü 21 dereceye kadar düşecek.

LONDRA’DAN SICAK HAVA MANZARALARI

  • A general view of the crowd at Barclaycard Presents British Summer Time Hyde Park in central London.
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