Şu Çılgın Türkler sahnelendi

İNGİLTERE Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 20. yılı kutlamaları çerçevesinde sahneye konulan Şu Çılgın Türkler tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Turgut Özakman’ın aynı adlı romanından uyarlanan Şu Çılgın Türkler tiyatro oyunu Alataş Theatre ile İngiltere ADD’nin ortaklaşa kurduğu Ata Sanat Kulübü tarafından muhteşem bir gösteriyle Londra’da sahneye konuldu.

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 19 Mayıs ve 20.yılı kutlamaları için Londra’ya gelen Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu Başkanı ve ADD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Akbulut, E.Amiral gazeteci Türker Ertürk’ünde izleyiciler arasında olduğu oyun büyük bir coşkuyla izlendi. Oyunun sponsorluğunu İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği ve Azerbaijan House London, yönetmenliğini ise Alataş Theatre’ın kurucusu ve Ata Sanat Kulübü Başkanı genç tiyatrocu Müslüm Alataş yaptı. Tamamen amatör oyuncuların çalıştırılarak hazırlanan oyunla Ata Sanat Kulübü Başkanı Müslüm Alataş, Londra’daki sanatseverlerden büyük beğeni aldı. İzleyicilerin zaman zaman duygulu anlar yaşayarak gözlerinin dolduğu ve İzmir Marşı söylenirken Türk Bayraklarıyla coşku içinde marşa eşlik ettiği gözlendi. Oyunda yer alan isimler Müslüm Alataş, Dilek Altunkaş, Mügehan Taş, Neriman Yahşi, Ecem Buse Erdemir, Ahmet Kıral, Ahmet Sapaz, Ali Ozan Altunalmaz ve Hasan Karaca oldu. Oyunun ışıkçılığını Benjamin Berkay Arslan üstlenirken, sesçiliğini Osman Özevin üslendi.