Türk asıllı Hakan da kurbanlar arasında

Göçmen sayısı 248 bine geriledi— 26 Mayıs 2017
İngiltere’de net göçmen sayısının geçen yıl itibarıyla 84 bin azalarak 248 bine gerilediği bildirildi.
22 Mayıs Pazartesi günü İngiltere‘nin Manchester şehrinde yaşanan terör saldırısnda hayatını kaybedenlerden birinin 29 yaşındaki yazar ve halkla ilişkiler yöneticisi Türk asıllı Martyn Hakan Hett olduğu bildirildi.
Hett Türkiye vatandaşı olan annesi Figen ile birlikte İngiltere‘de yaşıyordu.
ANNESİNİN ÖRGÜ İŞLERİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATMIŞTI
Geçtiğimiz yıl annesinin örgü işini desteklemek için Twitter’da başlattığı kampanya ile ismini duyurmuştu.
Twitter kampanyasıyla annesini başarıya ulaştıran genç, daha sonra annesinden gelen ‘Anneni çok mutlu ettin’ yazan mesajı paylaşmıştı.
Arkadaşları tarafından konser sonrasında kayıp olarak ilan edilen Hett’in hayatını kaybettiği ailesi tarafından doğrulandı.
KARDEŞLERİ ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI
Martyn Hakan Hett’in kardeşi Dan Hett Twitter’da yaptığı paylaşımda, ‘Dün gece kardeşimi buldular. Çok üzgünüz’ dedi.
Hett’in erkek arkadaşı Russel Hayward ise Twitter üzerinden ve NBC News haber kanalına yaptığı açıklamada Hett’in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hayward Twitter paylaşımında, ‘Dün gece Martyn’in hayatını kaybettiğini öğrendik. Dünyadan ayrılışı da tıpkı yaşamı gibi ilgi odağı olarak gerçekleşti.” dedi.
“YILIN OĞLU” SEÇİLMİŞTİ
Ankaralı olduğu öğrenilen Hett, geçen yıl annesinin örgü kariyerine devam etmesi için sosyal medyada bir kampanya başlatmış, bu olay üzerine ünlü sitelerde “yılın oğlu” olarak adlandırılmıştı.
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