Türk Kıbrıs Toplum Merkezi genel kurulu gerçekleştirildi

1976 yılından bu yana faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Toplum Merkezi (Turkish Cypriot Community Association-TCCA) her yıl yapılan genel kurul toplantısını komite üyeleri ve yetkililerin katılımıyla gerçekleştirdi. Haringey Green Lanes’de bulunan Toplum Merkezi binasında gerçekleştirilen kurulda geçen yıldan itibaren yapılan faaliyetler ve yeni kurul üyelerinin konuşmaları ile toplantı düzenlendi. Kıbrıs Türk Toplum Merkezi Başkanı Onur İbrahim yaptığı konuşmasında komitenin yaptığı faaliyetleri ve ileriki dönemlerde gerçekleştirilecek olan faaliyetler üzerinde durdu. İbrahim “Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz projeleri üyelerimiz ile konuşacağız. Komiteye seçim için doldurulacak olan formlarımız bulunuyor. Bu yüzden üyelerimizi titizlikle ve bizlere faydalı olacak kişileri seçmeye çalışıyoruz. Derneğimiz uzun yıllardır toplumumuzun faydasına olacak ve kültürümüzü gelecek kuşağa anlatacağımız faaliyetler düzenliyor. Derslerinde sıkıntı yaşayan gençlerimize ders vererek onlara destek olmaya çalışıyor. Yeni dönemde gerçekleştireceğimiz projelerimiz arasında 13 ile 19 yaş arasında gençlerimizle aktiviteler gerçekleştireceğiz.” açıklamalarında bulundu. Başkan Onur İbrahim, yeni projelerle yeni iş alanları açtıklarını ve toplumumuza yönelik projelerin sayısının çoğaldığını da ifade etti.

18 Mayıs günü gerçekleştirilen kurulda 3 yeni aday bulunurken, genel kurula katılan üyeler yıl değerlendirmesinde bulundu. Yaklaşık 250’den fazla kişiye destek sunan Kıbrıs Türk Toplum Merkezi yöneticileri önümüzdeki dönemlerde de gerçekleştireceği faaliyetler için yeni üyelerle çalışmalara en yakın zamanda başlayacağını açıkladı.

Genel kurulda Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerde oluştu: Onur İbrahim, Hakkı Sezer Tilki, Yeşim Seyhan, Turkay Hadji-Filippou, Niyazi Enver, Süleyman Fuat, İsmail Karamustafa, Osman Ercen, Hüseyin Osman, Mustafa Korel, Yaşar İsmailoğlu ve Mehmet Mahmut.