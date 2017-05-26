UKIP’ten seçim beyannamesi

İngiltere‘de Avrupa Birliği (AB) ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP), seçim beyannamesini açıkladı.

8 Haziran’da erken genel seçime gidecek Birleşik Krallık‘ta Muhafazakar Parti, İşçi Partisi ve Liberal Demokrat Parti‘nin ardından UKIP de seçim beyannamesini kamuoyuyla paylaştı. Kampanya sloganı olarak “Britanya Birlikte” ibaresini seçen UKIP’in beyannamesi, Genel Başkan Paul Nuttall tarafından açıklandı. Manchester’da yaşanan terör saldırısı üzerinde duran Nuttall, saldırının ardından radikal İslam için kullandığı “kanser” benzetmesi nedeniyle özür dilemeyeceğini söyledi. Ülkede yaşayan Müslümanların büyük çoğunluğunun barışçıl olduğunu ifade eden Nuttall, terörle mücadele konusunda ise yapılması gereken pek çok şey bulunduğunu savundu.

Muhafazakar Parti iktidarında uygulanan kemer sıkma politikalarının polisin ve ordunun bütçesinde kesintilere yol açtığını anlatan Nuttall, her iki kuruma yatırım yapmanın ülkenin güvenliği için büyük önem taşıdığını kaydetti. Nuttall, UKIP’in iktidara gelmesi halinde ilave 20 bin asker, 20 bin polis, 7 bin gardiyan ve 4 bin sınır görevlisi istihdam edeceği vaadinde bulundu. Göçmen politikasını da açıklayan Nuttall, partisinin 5 yıl içinde ülkenin aldığı net göçü sıfıra indirmeyi vaat etti.

Paul Nuttall, UKIP ülkede peçe giyilmesini de yasaklayacaklarını yineledi. UKIP’in vaatleri arasında sağlık, sosyal yardım, konut ve eğitim alanlarında yatırımların yanı sıra orta sınıfa yönelik vergi indirimi de yer aldı. UKIP, yılda 13 bin 500 sterline kadar geliri olanlardan vergi almamayı da vaat ediyor.

UKIP, geçen yıl yapılan ve İngiltere‘nin AB‘den ayrılması (Brexit) yönünde sonuç alınan referandumda da ülkenin birlikten ayrılması için yürütülen kampanyanın başını çekmişti. UKIP’in referandum kampanyasında ülkedeki göçmen sayısı ana propaganda malzemelerinden birini teşkil etmişti. İngiltere‘de, göçmen politikaları partilerin seçim kampanyalarının önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.

Ancak anketler UKIP’in 2015 genel seçiminde aldığı yüzde 12,6 oranındaki oyun yüzde 3’lere kadar gerilediğini ortaya koyuyor. Bunda, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin izlediği sert Brexit politikasıyla UKIP’in oylarını kendisine çekmesinin etkili olduğu değerlendiriliyor.

UKIP ay başında yapılan yerel seçimlerde yaklaşık 150 belediye meclis üyeliğini kaybetmiş, sadece bir meclis üyesi çıkarabilmişti. Manchester’da pazartesi gecesi yaşanan ve 22 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından siyasi partiler seçim kampanyalarını askıya almıştı.

Bugün yerel düzeyde kampanyalara başlayan partiler, ulusal kampanyalarına yarından itibaren devam edecek. (AA)