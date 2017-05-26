Wimbledon ateşler içinde!

Wimbledon’da bugün öğle saatlerinde “Pratik Sahası” alanında çıkan büyük yangın, hem ana akım hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“All England Lawn Tenis and Croquet Club” adlı büyük tenis ve pratik sahasında çıkan yangın, dramatic sahnelere konu olurken ambulans ekipleri alana her bir yandan müdahale etmek için harekete geçti.

London Fire Brigage, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Şu an itibariyle 4 ayrı yangın söndürücü otoriteleri alanda yangını kontrol altına alıyor.” Yapılan açıklama sonrası yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, sosyal medyada dünyaca ünlü tenis kortundaki yangın dramı günün önemli konularından biri oldu.

Yangının sebebine dair henüz herhangi bir açıklama yapılmazken, konuya dair netliklerin gelecek günlerde netleşeceği belirtildi.