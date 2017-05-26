Londra Gazete
Son haberler
26 Mayıs 2017 - Türk Kıbrıs Toplum Merkezi genel kurulu gerçekleştirildi
26 Mayıs 2017 - İşçi Partili adaylar Bozca-Der’de konuştu
25 Mayıs 2017 - Hem 20. yıllarını hem de 19 Mayıs’ı kutladılar
24 Mayıs 2017 - Kritik NATO zirvesi
24 Mayıs 2017 - Tüm yardımseverlere teşekkür ediyoruz
Home / İngiltere ve Londra / Wimbledon ateşler içinde!

Wimbledon ateşler içinde!

— 26 Mayıs 2017

Wimbledon’da bugün öğle saatlerinde “Pratik Sahası” alanında çıkan büyük yangın, hem ana akım hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“All England Lawn Tenis and Croquet Club” adlı büyük tenis ve pratik sahasında çıkan yangın, dramatic sahnelere konu olurken ambulans ekipleri alana her bir yandan müdahale etmek için harekete geçti.

London Fire Brigage, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Şu an itibariyle 4 ayrı yangın söndürücü otoriteleri alanda yangını kontrol altına alıyor.” Yapılan açıklama sonrası yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, sosyal medyada dünyaca ünlü tenis kortundaki yangın dramı günün önemli konularından biri oldu.

Yangının sebebine dair henüz herhangi bir açıklama yapılmazken, konuya dair netliklerin gelecek günlerde netleşeceği belirtildi.

Haber Okunma Sayısı: 23
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

25 Mayıs 2017 Perşembe
Sayı 847

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close