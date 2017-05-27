Anastasiadis’ten referandum açıklaması

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Cenevre’deki müzakerelerde güvenlik ve harita konularında çözüm bulunması halinde Kıbrıs’ta birleşme için referandum yapılabileceğini söyledi.

Sputnik’e demeç veren Anastasiadis, “Cenevre’de çözüm bulma konusunda ilerleme kaydedebiliriz ve ben, nihai çözüm bulma beklentisi içindeyim. Güvenlik ve garantilerle ilgili konular hakkındaki endişeleri giderebilir ve harita düzenlemesiyle ilgili bir çözüm bulabilirsek, daha önce bahsettiğim dört başlıktaki çözüm bekleyen konuları tartışabilir ve birleşme konusunda yeni bir referandum yapabiliriz” dedi.

‘BM GÜVENLİK KONSEYİ TEK GARANTÖR OLABİLİR’

Anastasiadis, BM Güvenlik Konseyi’nin adanın toprak bütünlüğünün garantörü olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’ye Garanti Anlaşması’nın bir alternatifini sunarak Kıbrıs’ın birleşmesinde önemli bir rol oynayabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı: “BM Güvenlik Konseyi’ndeki daimi üyelerin Cenevre’deki müzakerelere katılmak isteyip istemediğini bilmiyorum, zira bu, Kıbrıs’ın kendi inisiyatifi. Ancak daimi üyeler, güvenlik konusuna çözüm bulunduktan sonra önemli bir rol oynayabilirler. Güvenlik Anlaşması’nı feshetmenin alternatiflerinden biri bu. BM Güvenlik Konseyi, BM Tüzüğü’nün 7. Maddesi kapsamında uygulama ve güvenlik için tek garantör olabilir.”

‘AB LİDERLERİ, RUSYA İLE NORMALLEŞME İÇİN ÇABA SARF EDİYOR’

Öte yandan Anastasiadis, AB liderlerinin Rusya ile ilişkilerdeki mevcut zorlukları ortadan kaldırmak için çaba gösterdiğini belirtti.

Anastasiadis, “Kırım krizinden sonra baş gösteren sorunları çözmek için birtakım çabalar var. Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek. İtalya Başbakanı Gentiloni ve Almanya Başbakanı Angela Merkel kısa süre önce Rusya’yı ziyaret etti. Herkesin Rusya ile ilişkileri normalleştirmenin yollarını aradığına dair emareler var” diye vurguladı. (SPUTNIK)