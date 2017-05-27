Aziziye Cami’sinden yaz kermesi

LONDRA’NIN Stoke Newington bölgesinde bulunan Aziziye Camisinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen yaz kermesi geçtiğimiz Pazar, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Başkonsolosu Çınar Ergin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Aziziye Camisinin bahçesinde düzenlenen etkinlik sabah erken saatlerde başlarken katılımın oldukça yoğun olduğu gözlemlendi. Erzurum yöresine ait Cağ Kebabı olmak üzere Anadolu mutfağından çeşitli lezzetlerin sunulduğu kermeste çocukların eğlenmeleri için şişme oyun kalesi kuruldu. Düzenlenen kermese sabah saatlerinden itibaren ilgi gösteren katılımcılar kurulan stantlarda satılan hediyelik eşyalar, oyuncaklar ve kıyafetlerden satın alarak kermese katkı sağladı.

Cağ kebabı ve döner- kebap çeşitlerinin sunulduğu tezgahlarla birlikte Aziziye Camisi Hanımlar komisyonu üyeleri ve yardımseverlerin hazırladığı ev yemekleri ile ev yapımı pasta ve börekler yiyenleri damaklarında tat bıraktı. Cilt bakım ürünleri, kıyafet ve yemek satılan stantlar ise ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken bölümler oldu. Gençler ve çocukların en çok ilgi gösterdiği şeyse kına ve yüz boyama sanatları oldu. Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Çınar Ergin katıldıkları kermeste stantları tek tek gezerek katkıda bulunan herkesle sohbet ettiler. Londra’nın çeşitli bölgelerinden gelen vatandaşların yanı sıra bölge halkının da yoğun ilgi gösterdiği kermesten elde edilen gelir Aziziye Hafta Sonu Okulu’nun faaliyetleri ve merkez bünyesinde düzenlenen diğer kurslar için harcanacak.