Başkonsolos Ergin toplum temsilcilerini ağırladı

TÜRKİYE’NİN Londra Başkonsolosu Çınar Ergin geçtiğimiz Çarşamba günü konsolosluk binasında İngiltere’de bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının yöneticilerine resepsiyon verdi.

Gerçekleştirilen resepsiyona Başkonsolos Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin ev sahipliği yaparken resepsiyona katılım oldukça yoğun oldu.

Başkonsolos Çınar Ergin, yaptığı konuşma öncesi Manchester’da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere başsağlığı mesajı verdi.

Başkonsolos Ergin “Gerçekleştirilen terör saldırısı, terörizmle mücadeledeki uluslararası iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu, ülkemizin bugüne kadar savunageldiği üzere bu konuda etkin bir iş birliğinin başarı için şart olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Yaklaşık 3 ay önce başladığım bu görevde beni ve ailemi oldukça sıcak karşılayarak bizlere hoş geldin dediniz. Bunun için hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum.

Bugün buraya gelen bütün misafirlerimiz İngiltere’de yaşayan halkımızın temsilcileriniz. Onların sesleri sizlerle yankı buluyor.

Sivil toplum kuruluşları olarak halkımız içerisinde olan sıkıntıları, memnuniyetleri sizler sayesinde bizler de bilgi sahibi oluyoruz.

Halkımız gerektiğinde kendi kaderini eline almayı oldukça iyi bilmektedir. Kurtuluş savaşı ise en büyük örneklerden bir tanesidir.

15 Temmuz akşamı gerçekleştirilen hain darbe girişiminin karşısında duran halkımız için çok güzel bir örnektir. Bunun kıymetini oldukça iyi bilmeliyiz.

Sivil toplumların hayatın akışı ve yönlendirilmesindeki yeri, çağdaşlaşmakla el ele giderek kuvvetleniyor ve artıyor. İngiltere bu alanda öncü bir ülke olarak ön plana çıkıyor.” açıklamalarında bulunarak Sivil toplum Kuruluşlarının İngiltere’deki önemine vurguda bulundu.

Yaklaşık 2 saat süren resepsiyonda misafirlere Türk mutfağından farklı lezzetler ikram edildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından resepsiyon sona erdi.