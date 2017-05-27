Başkonsolos Ergin toplum temsilcilerini ağırladı

Jeremy Corbyn’den terör yorumu— 27 Mayıs 2017
İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn,”terör tehdidini artıran değil, azaltan bir dış politika izleyeceklerini” söyledi.
TÜRKİYE’NİN Londra Başkonsolosu Çınar Ergin geçtiğimiz Çarşamba günü konsolosluk binasında İngiltere’de bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının yöneticilerine resepsiyon verdi.
Gerçekleştirilen resepsiyona Başkonsolos Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin ev sahipliği yaparken resepsiyona katılım oldukça yoğun oldu.
Başkonsolos Çınar Ergin, yaptığı konuşma öncesi Manchester’da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere başsağlığı mesajı verdi.
Başkonsolos Ergin “Gerçekleştirilen terör saldırısı, terörizmle mücadeledeki uluslararası iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu, ülkemizin bugüne kadar savunageldiği üzere bu konuda etkin bir iş birliğinin başarı için şart olduğunu bir kez daha göstermiştir.
Yaklaşık 3 ay önce başladığım bu görevde beni ve ailemi oldukça sıcak karşılayarak bizlere hoş geldin dediniz. Bunun için hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum.
Bugün buraya gelen bütün misafirlerimiz İngiltere’de yaşayan halkımızın temsilcileriniz. Onların sesleri sizlerle yankı buluyor.
Sivil toplum kuruluşları olarak halkımız içerisinde olan sıkıntıları, memnuniyetleri sizler sayesinde bizler de bilgi sahibi oluyoruz.
Halkımız gerektiğinde kendi kaderini eline almayı oldukça iyi bilmektedir. Kurtuluş savaşı ise en büyük örneklerden bir tanesidir.
15 Temmuz akşamı gerçekleştirilen hain darbe girişiminin karşısında duran halkımız için çok güzel bir örnektir. Bunun kıymetini oldukça iyi bilmeliyiz.
Sivil toplumların hayatın akışı ve yönlendirilmesindeki yeri, çağdaşlaşmakla el ele giderek kuvvetleniyor ve artıyor. İngiltere bu alanda öncü bir ülke olarak ön plana çıkıyor.” açıklamalarında bulunarak Sivil toplum Kuruluşlarının İngiltere’deki önemine vurguda bulundu.
Yaklaşık 2 saat süren resepsiyonda misafirlere Türk mutfağından farklı lezzetler ikram edildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından resepsiyon sona erdi.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak