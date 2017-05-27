Conte, Chelsea’yi bırakmıyor

Metroya patlayıcı bırakan kişiye 15 yıl hapis— 27 Mayıs 2017
İngiltere’nin başkenti Londra’da geçen ekim ayında bir metro trenine patlayıcı bırakan Damon Joseph Smith’e, 15 yıl hapis cezası verildi.
Chelsea ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Conte, İtalyan basınınayaptığı açıklamada, “Sözleşmeye saygı duymak gerek. Gelecekle ilgili bazı önemli şeyleri inşa etmek istiyorum. Kadromuz için en iyisini yapmak hedefim. Her zaman kulübümü kendimden daha fazla düşündüm.” ifadelerini kullandı.
47 yaşındaki teknik adam, transfer döneminde büyük bir atılım yapmayı düşünmediklerini de sözlerine ekledi.
Bu sezon başına geçtiği İngiliz kulübü ile 46 maçta 37 galibiyet alan Conte, Chelsea’ye İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu getirdi. Ayrıca Chelsea, Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde bu akşam Arsenal ile karşılaşacak. (AA)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak