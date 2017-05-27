Enes Ünal, İspanya La Liga’da

İngiltere’de terör tehdit seviyesi düşürüldü— 27 Mayıs 2017
İngiltere’de pazartesi günü Manchester’da düzenlenen bombalı saldırının ardından en üst dereceye çıkarılan terör tehdit seviyesi düşürüldü.
Hollanda Ligi takımlarından Twente forması ile başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal‘ın, yeni sezonda İspanya’nın Villarreal takımının formasını giyeceği öğrenildi.
Tıpkı Twente’de olduğu gibi Villarreal’da da kiralık olarak forma giyecek olan Enes’in satın alma opsiyonu ise 40 milyon Euro olacak. Bonservisi İngiliz ekibi Manchester City‘de olan milli futbolcu, bu sene forma giydiği Twente’de 33 maçta 19 gol attı. Enes Ünal, Twente’de ayrıca yılın futbolcusu ödülünü almıştı. (FANATİK)
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