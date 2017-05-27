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Gökyüzü’nde Cumartesi gecesi yoğunluğu

— 27 Mayıs 2017

LONDRA’NIN en lezzetli ve güler yüzlü hizmet sunan restoranlarından birisi olan Gökyüzü Restaurant’ta geçtiğimiz Cumartesi günü yemek yemek isteyenler kuyrukta bekledi.

Lezzeti ve kalitesiyle Londra’da yaşayan vatandaşların damak tadına hitap eden Gökyüzü Restaurant misafirlerinin göstermiş olduğu ilgiden memnun. Sizlerde yerinizi ayırtmak için 020 8527 4927 numaralı telefonu arayabilir veya Southend Rd, London E4 8TA adresine giderek muhteşem lezzetlerden tadabilirsiniz.

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