İbrahimovic’i şaşırtan pankart

Jeremy Corbyn’den terör yorumu— 27 Mayıs 2017
İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn,”terör tehdidini artıran değil, azaltan bir dış politika izleyeceklerini” söyledi.
Manchester United’ın süper yıldızı Zlatan İbrahimovic, UEFA Avrupa Kupası finalinin ardından kendisi için açılan pankartı görünce şaşırdı. Manchester United’lı taraftar pankartta, İbrahimovic’in takımda kalmasını ve eşi ile yatabileceğini yazdı.
Ajax ile oynanan ve Manchester United’ın 2-0 galip gelip kupayı kaldırdığı maçın ardından ilginç bir olay yaşandı. Maçın ardından taraftarları selamlayan İbrahimovic, kendisi için açılan pankartı görünce şaşırdı.
İbrahimovic’i şaşırtan pankartta, ‘Zlatan takımda kal, karımla yatabilirsin’ yazıyordu. Manchester United’lı taraftarın açtığı bu pankartı gören Zlatan İbrahimovic, pankartla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. (FANATİK)
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