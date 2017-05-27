İngiliz hava kuvvetleri alarma geçti— 27 Mayıs 2017
İngiltere’de savaş uçakları acil durum sebebiyle havalandı!
İngiltere’de savaş uçakları acil durum sebebiyle havalandı!
İki RAF savaş uçağı acil durum sebebiyle havalandığı açıklandı. İngiltere güvenlik güçleri geçen hafta yaşanan Manchester saldırısından sonra alarm halinde.
Durumla ilgili İngiliz Savunma Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama gelmese de İngiliz Daily Mail gazetesi jetlerin çok yakından geçen Rus savaş uçakları sebebiyle havalandığını öne sürdü.
Gazetenin edindiği bilgiye göre bir Rus uçağının Birleşik Krallık kıyılarına fazla yakınlaşmasının ardından iki ingiliz RAF Typhoon jeti İskoçya’daki Lossiemouth hava üssünden hemen havalandı. (HÜRRİYET)
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