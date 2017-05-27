Londra Gazete
Son haberler
27 Mayıs 2017 - Zenginlerin G7 zirvesi
27 Mayıs 2017 - Aziziye Cami’sinden yaz kermesi
27 Mayıs 2017 - Başkonsolos Ergin toplum temsilcilerini ağırladı
27 Mayıs 2017 - Hakan’ın annesi: Sonunda yıldız oldu
26 Mayıs 2017 - BTKD, Deniz Harput’u ‘Yılın Annesi’ seçti
Home / İngiltere ve Londra / İngiliz hava kuvvetleri alarma geçti

İngiliz hava kuvvetleri alarma geçti

— 27 Mayıs 2017

İngiltere’de savaş uçakları acil durum sebebiyle havalandı!

İki RAF savaş uçağı acil durum sebebiyle havalandığı açıklandı. İngiltere güvenlik güçleri geçen hafta yaşanan Manchester saldırısından sonra alarm halinde.

Durumla ilgili İngiliz Savunma Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama gelmese de İngiliz Daily Mail gazetesi jetlerin çok yakından geçen Rus savaş uçakları sebebiyle havalandığını öne sürdü.

Gazetenin edindiği bilgiye göre  bir Rus uçağının Birleşik Krallık kıyılarına fazla yakınlaşmasının ardından iki ingiliz RAF Typhoon jeti İskoçya’daki Lossiemouth hava üssünden hemen havalandı. (HÜRRİYET)

Haber Okunma Sayısı: 75
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

25 Mayıs 2017 Perşembe
Sayı 847

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close