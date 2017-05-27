Londra Gazete
Son haberler
27 Mayıs 2017 - Aziziye Cami’sinden yaz kermesi
27 Mayıs 2017 - Başkonsolos Ergin toplum temsilcilerini ağırladı
27 Mayıs 2017 - Hakan’ın annesi: Sonunda yıldız oldu
26 Mayıs 2017 - BTKD, Deniz Harput’u ‘Yılın Annesi’ seçti
26 Mayıs 2017 - Türk Kıbrıs Toplum Merkezi genel kurulu gerçekleştirildi
Home / İngiltere ve Londra / İngiltere Başbakanı Theresa May’den Ramazan mesajı

İngiltere Başbakanı Theresa May’den Ramazan mesajı

— 27 Mayıs 2017


İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesindeki müslümanlar ve tüm İslam dünyasının Ramazan ayını kutlayarak “Bu Ramazanda, bu barış, düşünce ve inanca bağlılık bayramının insanları nasıl birbirine yakınlaştırdığını kutlayalım” dedi.

Başbakan May, yayımladığı mesajında, Ramazan’ın hem İngiltere hem de dünya genelindeki bütün Müslümanlar için çok özel ve değerli bir dönem olduğunu ifade etti.

Ramazan’ın güçlü bir toplum ruhu beslediğine dikkati çeken May, iftarların da önemini vurgulayarak, iftarların toplumları bir araya getirme, komşuların tecrübelerini birbirleriyle paylaşma, dostluklar ve samimiyetin geliştirilmesi için önemli bir fırsat sunduğunu hatırlattı.

May; “hem İngiltere‘de hem de tüm dünyadaki Müslümanlara, hayırlı ramazanlar dileyelim” dedi. (DHA)

Haber Okunma Sayısı: 85
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

25 Mayıs 2017 Perşembe
Sayı 847

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close