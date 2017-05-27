İşçi Partisi farkı beş puana indirdi

İngiltere‘de genel seçime 2 hafta kala yayımlanan ankete göre, ana muhalefetteki İşçi Partisinin iktidardaki Muhafazakar Parti ile arasındaki fark 5 puana indi.

“YouGov” adlı araştırma şirketinin, Manchester‘da yaşanan terör saldırısının ardından İngiltere‘nin önde gelen gazetelerinden The Times için yaptığı ankete göre, İngiltere Başbakanı Theresa May‘in lideri olduğu Muhafazakar Partiye destek yüzde 43’e indi. Ankete göre, savaş karşıtı görüşleriyle bilinen ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn’in İşçi Partisine yönelik destek ise artarak yüzde 38’e ulaştı.

Times gazetesi ankete ilişkin haberinde, Theresa May‘in geçen temmuzda partinin liderliğine geçmesinden bu yana iki parti arasındaki farkın ilk defa bu seviyeye indiğini vurguladı.

Politika uzmanları, partiler arasındaki farkın kapanmasında Muhafazakar Partinin ülkenin kolluk kuvvetlerine yönelik uyguladığı bütçe kesintilerinin etkili olduğu yorumunu yapıyor.

Muhafazakar Parti 2015’teki genel seçimde yüzde 36,9 oranında oy alırken, İşçi Partisi yüzde 30,4’te kalmıştı.

8 Haziran’da erken genel seçime gidecek İngiltere‘de, Theresa May seçim kampanyasını “güçlü ve istikrarlı liderlik” sloganıyla yürütüyor. May, seçmenlere kendisinin alternatifinin “Corbyn liderliğindeki bir kaos koalisyonu” olacağı mesajını veriyor.

İktidar partisini “ayrıcalıklı azınlık” için çalışmakla suçlayan Corbyn ise seçim kampanyasını “azınlık değil, çoğunluk için” sloganıyla yapıyor. Corbyn’in propaganda kampanyasında demir yollarını ve enerji şirketlerini kamulaştırmak gibi vaatler öne çıkıyor. Corbyn, bankaların ve finans sektörünün vergilerini artırarak oluşan geliri kamu hizmetlerine aktarma sözü veriyor.

Corbyn, genel seçim kampanyası çerçevesinde yaptığı konuşmada da Manchester‘daki terör saldırısına değinerek, hükümetin terörle mücadele stratejisini eleştirmişti. Corbyn, hükümetin izlediği dış politikanın terörle mücadele etmekten ziyade terörü beslediğini bildirmişti. Corbyn, konuşmasında terörü besleyen askeri müdahalelere örnek olarak da İngiltere‘nin Libya‘ya müdahalesini göstermişti.

Manchester Arena konser salonunun çıkışında üzerindeki bombayı patlatarak 22 kişinin ölümüne, 59 kişinin de yaralanmasına yol açan Salman Abedi’nin Libya asıllı olduğu ortaya çıkmıştı. Abedi’nin babası ile kardeşi de Libya‘da yerel güçler tarafından yakalanmıştı. (AA)