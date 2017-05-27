Jeremy Corbyn’den terör yorumu

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, İngiltere’nin dünya genelinde dâhil olduğu savaşlarla ülkedeki saldırılar arasında bağlantı kurarak iktidara gelmeleri halinde, “terör tehdidini artıran değil, azaltan bir dış politika izleyeceklerini” söyledi.

Corbyn’nin Manchester’da çoğu çocuk, 22 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan dört gün sonra yaptığı bu açıklama tartışma yarattı.

İktidardaki Muhafazakâr Parti, geçmişte Irak, Afganistan, Libya ve Suriye’deki operasyonlara karşı çıkan Corbyn’in açıklamalarının zamanlamasını “dehşet verici ve ahmakça” diye niteledi.

8 Haziran’daki genel seçimlerde yarışan siyasi partiler Manchester saldırısının ardından ara verdikleri seçim kampanyalarına yeniden başladı.

Londra’da seçim konuşması yapan Corbyn şunları söyledi:

“İstihbarat ve güvenlik birimlerimizde çalışanlar dâhil birçok uzman, dışarıda dâhil olduğumuz, destek verdiğimiz ya da yürüttüğümüz savaşlarla ülkemizdeki terör arasında bağlantı olduğuna işaret ediyor.”

TERÖRLE SAVAŞ İŞE YARAMIYOR

“Bu değerlendirme, hiçbir şekilde çocuklarımıza saldıranların suçunu hafifletecek bir bahane olamaz. Ancak terörün nedenlerini anlamak, terörü körükleyecek değil, terörle mücadele edecek bir anlayış oluşturmanın temel unsurudur” dedi.

Corbyn, ilk kez eski ABD başkanlarından George Bush’un 11 Eylül saldırılarından sonra kullandığı “Terörle savaş” kavramına da gönderme yaparak “Terörle savaş işe yaramıyor” dedi.

Güvenlik Bakan Yardımcısı Ben Wallace, Corbyn’nin sözlerini BBC’ye değerlendirirken, zamanlamanın “ahmakça” olduğunu savundu.

Liberal Demokrat Parti’nn lideri Tim Farron da Corbyn’i “Manchester saldırısı üzerinden siyaset yapmakla” suçladı. (BBCTÜRKÇE)