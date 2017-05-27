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Kerem Ergen davuluyla coşturdu

— 27 Mayıs 2017

LONDRA’NIN eğlencesi bol mekanlarından birisi olan Cyprus Garden’da eğlence tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni sezona geçtiğimiz haftalarda başlangıç yapan Cyprus Garden geçtiğimiz Cumartesi günü birbirinden muhteşem sahne şovlarıyla misafirlerini eğlendirmeyi başardı. Sizlerde bu eğlence ve muhteşem sahne şovlarıyla güzel bir akşam yaşamak istiyorsanız yerinizi ayırtmak için Ediz Hastunç’a 07741 341 031, Engin Yorgancı’ya 07738 410 870 telefon numaralarını ya da 020 3478 7382 sabit hattını arayarak ulaşabilirsiniz.

 

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