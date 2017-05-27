Metroya patlayıcı bırakan kişiye 15 yıl hapis

İngiltere‘nin başkenti Londra‘da geçen ekim ayında bir metro trenine patlayıcı bırakan Damon Joseph Smith’e, 15 yıl hapis cezası verildi.

Londra’daki Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davada Damon Joseph Smith (20), “patlayıcı madde bulundurma, patlayıcı maddelerle yaşamı tehlikeye atma ve maddi hasar verme amacı taşımak”tan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Smith’in avukatı mahkemede yargıca müvekkilinin otistik olduğunu hatırlatarak, suçlunun “dersini aldığını” söyledi.

Smith de kimseye zarar verme niyeti taşımadığını, bombayı şaka yapmak amacıyla trende bıraktığını dile getirdi.

Yargıç Richard Marks, Smith’in terörizm amacı taşımadığını ancak metroda patlayıcı bırakan tehlikeli bir suçlu olduğunu vurguladı.

Smith, bu ay başında görülen duruşmada “cana ve mala zarar verme amacı taşımaktan” suçlu bulunmuştu.

İngiliz yargısı, suçlu bulunan kişilerin aldığı cezaları daha ileri bir tarihte görülen ayrı bir duruşmayla açıklıyor.

Londra metrosunun en yoğun kullanılan hatlarından birinde geçen ekim ayında bulunan şüpheli bir sırt çantası nedeniyle, bir kültür ve eğlence merkezinin altında bulunan Kuzey Greenwich istasyonu tahliye edilip 6 saat boyunca kapalı kalmıştı. Polis, çantadan 153 gram ağırlığında düşük patlayıcı materyal, şarapnel ve patlayıcı bir cihaz çıktığını duyurmuştu.

Smith, gözaltına alındığında bombayı yaptığını kabul ederek, çantayı Cadılar Bayramı için şaka yapma niyetiyle metro trenine bıraktığını söylemişti.

Londra’da 7 Temmuz 2005’te dört intihar eylemcisi 3 metro istasyonunu ve bir otobüsü hedef almış, bombalı saldırılarda 52 kişi hayatını kaybederken 700’den fazla kişi yaralanmıştı. Londra metrosunu her gün yaklaşık 4 milyon kişi kullanıyor.

Ülkenin kuzeybatısındaki Manchester Arena Konser Salonu’nun çıkışında pazartesi gecesi yaşanan bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştı. Polis, eylemi gerçekleştiren Abedi’nin de patlama sırasında öldüğünü bildirmişti.