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British Airways uçuşları bilgisayar hatası yüzünden iptal edildi

— 28 Mayıs 2017

British Airways havayolları şirketi, İngiltere’de bulunan Heathrow ve Gatwick havaalanlarından tüm uçuşlarını dün yerel saat ile saat 18:00’e kadar bilgisayar hatası yüzünden iptal ettiğini açıkladı.

İngiliz şirketi olan British Airways yaptığı açıklamada “bilgi teknolojileri (IT) sisteminde gerçekleşen bir hata nedeniyle dünya genelinde uçuşlarda büyük aksaklık yaşandığını” dile getirdi.

Durumun çözülmesi için büyük çaba harcandığı vurgulanırken yaşanan sorunlardan ötürü özür diledi.

Heathrow Havaalanı da şirketle sorunu çözmek için yakından çalıştığıını aktardı.

British Airways, BBC’ye yaptığı açıklamada ise henüz sorunun bir siber saldırıdan gerçekleştiğine dair bir kanıt olmadığını belirtti.

Sistem hatasının İngiltere’de resmi tatilin olduğu bir döneme denk gelmesi ise birçok yolcunun mağdur olmasına neden oldu.

British Airways’in internet sitesi ve mobil uygulamasında da sorunlar yaşanıyor.

Yaşanan teknik hatadan ötürü Heathrow’a iniş yapan şirket uçakları park edemediği için birçok yolcu uçakların içinde mahsur kaldı.

Roma, Prag, Stockholm ve Malaga’daki uçuşların da durumdan etkilendiği aktarılıyor. (BBCTÜRKÇE)

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