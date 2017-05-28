Dünyanın en büyük hava aracı “Airlander 10” son aşamada

İngiltere merkezli Hybrid Air Vehicles firması tarafından tasarlanan ve ilk olarak 2012 yılında havalanan zeplin, uçak karışımı araç Airlander 10 projesinin tamamlanmasına oldukça az bir süre kaldı. İlk olarak HAV-304 ismiyle tanıtılan ve dünyanın en büyük hava aracı olarak gösterilen Airlander 10, gerçekleştirilen son testte istenilen başarıları elde etti.

2016’nın Ağustos ayında ilk testlerini başarıyla tamamlayan Airlander 10’un 10 Mayıs’da gerçekleştirilen son testte oldukça önemli başarıları elde etmesi, projenin yakında tamamlanmış bir şekilde sonlandırılacağı yönünde olumlu sinyaller vermeyi başardı.

İniş ve kalkış takımlarıyla projenin duyurulduğu ilk günden itibaren adından oldukça sık söz ettiren 92 metre uzunluğundaki Airlander 10, 180 dakika boyunca oldukça önemli testlerden geçti ve gerçekleştirilen bütün testlerden tam puan almayı başardı. İniş ve kalkış takımlarının deneyen ve Airlander 10’u 180 dakikalık zorlu bir teste sokan test pilotu Dave Burns ve ekibi bu testten oldukça keyif aldığını, aracın çok iyi bir şekilde tutunduğunu ve rahatça kontrol edilebildiğini belirtti.

Kurtarma operasyonlarında, sınır devriyelerinde, belirli bir kitlenin güvenliğini sağlamada, film çekimlerinde ve akademik araştırmalarında kullanılabileceği belirtilen aracın 5 gün boyunca havada kalabilecek, 6.100 metre yüksekliğe kadar ulaşabilecek şekilde tasarlandığını belirtmekte fayda var.

Ekip tarafından paylaşılan bilgilere göre, 92 metre uzunluğundaki dünyanın en büyük hava aracı projesinin tamamlanabilmesi için gerçekleştirilmesi gereken bir iki adet ufak test kaldı. (ONTRAVA.COM)