“Hoşgörü önce kendimizde başlamalı”

Hoşgörü, müsamaha, tahammül, tesamuh, katlanma, görmezden gelme veya göz yumma, başkalarını eylem ve yargılarında serbest bırakma, kendi görüşümüze ve çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla, hem de yan tutmadan katlanma demektir. İzin verme, aldırmama, iyi karşılama anlamlarına da gelen hoşgörüyü toplumumuza sorduk. Röportajımıza katılanlar hem yaşamış olduğumuz toplum içinde hem İngiltere’de hem Türkiye’de hem de Kıbrıs’ta gözlemledikleri hoşgörüyü anlattı.

İsmail Karamustafa

Hoşgörü, tolerans ve müsamahayla birlikte kullandığımız insanı bir duygudur. Eski yıllarda insanların daha hoşgörülü olduğunu ve birbirine daha çok tahammül gösterdiği yıllar ne yazık ki teknoloji geliştikçe azaldı. Bunu değiştirmek için öncelikle çevremize ve bizlere rahatsızlık veren bir şeye tolerans gösterip bazı durumlarda yapıcı olmamız gerekiyor. Özellikle Türkiye ve İngiltere’de yaşayan toplumlara baktığımız zaman farklı inanç ve düşünce grupları arasında farklılıklar olabilir. Bu yüzden toplumumuzun hoşgörü ve saygı içerisinde birbirine yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Ne bizlerin ne de karşımızdaki kişinin düşünceleri üstün konumdadır.

İbrahim Helvacıoğlu

yüzyılda sosyal hayata daha aktif bağlanılıyor. Toplu taşıma ve teknolojinin getirdiği yenilikler ve imkanlar sayesinde artık insanlar gündelik yaşamlarını diledikleri gibi yaşıyorlar. Son dönemlerde önce gündelik hayatta sonra teknolojik “sanal” hayatta devam eden hoşgörü eksikliği tüm dünyada sorun haline gelmekte. İnsanlar gündelik yaşamlarında birbirlerine hoşgörüyle davranmıyor, selam vermiyor, yardım etmiyor ve tamamen menfaatçi ilişkiler kuruyor. İngiltere’de oysaki insanlar gerek metrolarda gerek otobüslerde birbirlerine oldukça hoşgörülü davranıyor. Havaalanından ülkeye giriş yaptıktan sonra gerek adres gerek herhangi bir soru olduğu zaman insanlar hemen yardıma koşuyor. İlk başlarda insanların bu hoşgörüsüne şaşırıyorsunuz. İngiltere’de yeni arkadaşlıklar kurulduğu zaman da ilk göze çarpan şey bu oluyor; arkadaşlıklarda insanlar hoşgörü ve saygı çerçevesinde bir jargon ile sizinle iletişim kuruyor. Kimse size sert davranmıyor ve herkes tamamen bir huzur içerisinde ilişkisini devam ettiriyor.

Mustafa Kore

İngiltere’de yaşayan bir Kıbrıslı Türk olarak kendi toplumumuz içerisinde hoşgörü olduğunu söyleyebilirim fakat yeteri kadar olup olmadığı konusunda tereddütlerim var. Herkes kendi işini ve fikirlerini karşısındaki insanlara kabullendirmeye çalışıyorlar. Bu yüzden bazı konularda sıkıntılar yaşayıp çözüm bulma konusunda çıkmaza düşebiliyoruz. Kıbrıs’ta özellikle yabancı insanlara oldukça hoşgörülü davranıyoruz fakat kendi insanımıza biraz daha hoşgörüden uzak yaklaşımlarda bulunuyoruz. Bizler kendi hayatımızda hoşgörünün ne anlama geldiğini, çevremizdeki insanlara nasıl yaklaşım göstermemiz gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. Özellikle genç bireylere ne kadar ılımlı davranırsak, hoşgörü ve sevgiyle yaklaşırsak onlar da gelecek nesillere öğrendikleri hoşgörüyü ve güzellikleri aktarabilirler diye düşünüyorum.

Şeyma Tezgör

Toplumun iç içe yaşadığı bu dönemde insanlar birbirlerine gereken önemi ve hoşgörüyü göstermiyorlar. İngiltere’de metroda insanlar vagondan çıkanları beklerken ne yazık ki Türkiye’de kapı açılır açılmaz insanlar birbirlerini iterek yer kapmaya çalışıyorlar. Tabi bu bahsetmiş olduğum olay büyükşehirlerden küçük şehirlere gittikçe değişkenlik gösterebiliyor bu yüzden bütün herkesi aynı şekilde değerlendirmek doğru olmayabilir. İngiltere’de yaşamaya başladığım günden itibaren burada insanların birbirlerine ciddi anlamda saygı ve hoşgörü içerisinde olduklarını söyleyebilirim. İngiltere’de insanlar bu konuda oldukça sorumluluk sahibi. Burada okullarda, parklarda insanlar birbirlerine yardımcı olurken, Türkiye’de insanlar hoşgörüsüz ve umursamaz davranıyor.

İzzet Parlak

İngiltere’de uzun yıllardır yaşıyorum. Çevremde bulunan neredeyse bütün arkadaşlarım hep İngiltere medeniyet ülkesi, Avrupa ülkelerinde insanlar birbirlerine hep saygı ve hoşgörü içerisindeler diyerek buraların ne kadar güzel olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Fakat Türkiye’nin bu ülkelere göre çok daha medeni ve insanların hoşgörü içinde olduğunu düşünüyorum. Özellikle Türkiye’nin doğu illerine baktığınız zaman insanların ne kadar hoşgörü ve kültür içerisinde yaşadıklarını görebiliriz. Siz doğu illerinden herhangi birine gidip bir kapıyı çaldığınızda misafir olduğunuzu belirtin, size yatacak yer de verirler yiyecek yemek de. Fakat İngiltere’de yaşayan kesimin hep kendi çıkarları ve düşünceleri doğrultusunda insanlar yaşamlarını sürdürüyorlar.

Saniye Ünal

Hoşgörü kesinlikle nerede olursak olalım, nerede yaşıyor olursak yaşayalım öncelikle kendi içimizde kabul edip ardından bunu çevremize uygulamamız gerektiğini düşünüyorum. Hem İngiltere’de hem Türkiye’de bazı konularda insanların birbirine olan hoşgörüsü herkesi mutlu ediyor. Fakat kültürler arası farklılıkların olmasından kaynaklanan çoğu durumlardaysa kendi içimizde büyüttüğümüz hoşgörü duygusu ön plana çıkıyor. Özellikle Türkiye’de doğup büyüyen ve sonradan İngiltere’ye gelen kişiler için bu durumlar biraz daha sıkıntılı olabiliyor. 2 kültür arasında kıyaslamalara gittiğimiz zaman içinden çıkılmaz durumlar meydana gelebiliyor. Örneğin İngiltere’de karşıdan karşıya geçen bir yayaya yol vermek bir hoşgörü olurken Türkiye’de bu tam tersi özellikte olabiliyor. Fakat Türkiye’de büyüklerimize göstermiş olduğumuz saygı ve hoşgörüyü İngiltere’de yaşayan kişilerde görmemiz daha nadir olabiliyor.

Berkay Arslan

Kültürlerimiz bu denli farklı olmasına rağmen geldiğim ilk günden beri kendimi değiştirmeme gerek olmadan İngiltere halkı beni sahiplendi. Türkiye’de bile kendimi tam olarak özgür hissetmiyorken farklı bir kültürün beni olduğum gibi sahiplenmesi iki ülke arasındaki hoşgörü farkını bana gösteren ilk büyük detaylardan biri oldu. Bunun dışında yine çok daha farklı ülkelerden göçmüş insanlar burada bir arada yaşıyor ve İngilizlerin büyük bir çoğunluğu nereden gelmiş olursa olsunlar onlara hoşgörüyle yaklaşıyorlar. Bu denli geniş bir kültür mozaiğinin bulunduğu bir ülkede insan kendini gerçekten kucaklanmış hissediyor ve bu insanı mutlu ediyor. İnsanların birbirine her ne konuda olursa olsun saygı ve sevgiyle yaklaşması, size değerli olduğunuz hissini veriyor. Karşıdan karşıya geçerken otomobillerin durup size yol vermesi, birisinin sosyal bir ortamda bir şeyi yanlış yaptığınızda üşenmeden ve sevecenlikle doğrusunu göstermesi, bazı davranışlarınızın onlara garip gelmesi durumunda bile bunu size belli etmemeye çalışıp tepki vermemeleri gibi davranışlar onların gerçekten ülke insanımızdan çok daha farklı hoşgörü anlayışına sahip olduklarını gösteriyor. Bu da beni, İngiltere’de yaşamaktan dolayı mutlu ediyor.