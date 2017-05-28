İngiltere Federasyon Kupası Arsenal’in

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İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Arsenal, Chelsea’yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.
Dünyadaki en eski futbol organizasyonunun 2016-2017’deki finalinde, 1995-96 sezonundan bu yana ilk kez İngiltere Premier Lig’de ilk 4’ün dışında kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alamayan Arsenal ile lig şampiyonu Chelsea karşı karşıya geldi.
İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nın ev sahipliği yaptığı ve yaklaşık 90 bin taraftarın takip ettiği maçta Arsenal, Şilili oyuncu Alexis Sanchez’in 4. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 68. dakikasında Chelsea’nin Nijeryalı oyuncusu Victor Moses, hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Müsabakaya 10 kişi devam eden Chelsea, Brezilya asıllı İspanyol golcüsü Diego Costa’nın 76. dakikada fileleri havalandırması sonucu skoru 1-1’e getirdi. Galli futbolcu Aaron Ramsey, bu gole 3 dakika sonra cevap vererek Arsenal’i tekrar öne geçirdi: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arsenal, son 4 sezonda 3. kez Federasyon Kupası’nda mutlu sona ulaştı.
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in de formasını giydiği kırmızı-beyazlılar, Manchester United’ı (12) geride bırakarak 13 şampiyonlukla Federasyon Kupası’nı en çok kazanan takım unvanını elde etti.
Arsenal ile Federasyon Kupası’nı 7. kez kazanan Fransız çalıştırıcı Arsene Wenger, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam oldu.
Chelsea ise Federasyon Kupası’nda çıktığı 12. finalden 5. kez mağlup ayrıldı. (AA)
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